Đầu vào ngành sư phạm thấp: Nên chuyển hết cao đẳng sư phạm thành trường nghề

Công an xã còng tay dân vào sau xe máy ép đưa về trụ sở, Chủ tịch xã nói "chỉ một lúc"

Trung tá Lê Triều Dương (Trưởng Công an xã Tam Hưng, Thanh Oai) lý giải, do công an viên quá bức xúc với phản ứng tiêu cực, chống đối của anh Khánh nên đã còng tay anh.