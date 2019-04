Đất nền Hà Nội tăng giá, căn hộ đi ngang

Diễn biến đáng chú ý nhất của thị trường bất động sản Hà Nội quý 1 năm 2019, đó là hiện tượng sôi động, sốt đất cục bộ ở một số khu vực thuộc quận, huyện ven Thủ đô.

Những khu vực này thường là nơi được triển khai mạnh về hạ tầng giao thông, cũng như là nơi đang được "ông lớn" triển khai các dự án BĐS quy mô lớn như Khu đô thị Vinhomes Ocean Park tại Gia Lâm, dự án thành phố thông minh của liên doanh Sumitomo (Nhật) và tập đoàn BRG tại Đông Anh, dự án Vinhomes Sportia tại Tây Mỗ, Đại Mỗ,...

Ngoài ra, thông tin 4 huyện ven đô là Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm, Thanh Trì sắp lên quận phần nào cũng đã tác động đến tâm lý giao dịch của người dân, dẫn đến giá nhà đất ở những khu vực này biến động.

Đất nền các khu dân cư khu vực lân cận các dự án này gần đây có hiện tượng sốt giá. Theo giới đầu tư, từ cuối 2018 đến nay mức giá đất được chào bán tăng khoảng 30%-50% tùy khu vực.

Chẳng hạn khu xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh) giá đất có nơi lên đến 60 triệu đồng/m2, khu vực đường nhỏ trong ngõ dao động 0 - 40 triệu đồng/m2, thậm chí ở trung tâm thị trấn Đông Anh còn lên trên 100 triệu đồng/m2...

Hay một số căn nhà ở Trạm Trôi (Hoài Đức) 54-60 m2 có giá tầm 2 tỷ đồng đổ lại, nay được chào bán đều từ 2,5 tỷ đồng trở lên. Khảo sát từ nhiều văn phòng nhà đất Hoài Đức cũng ghi nhận, hiện tại, giá đất thổ cư tại nhiều khu vực thuộc An Khánh - An Thượng, Vân Canh chỉ nhích nhẹ 2 - 3 triệu đồng/m2....

Tuy nhiên, theo Hội môi giới hiện tượng này chỉ diễn ra ở các khu vực đất thổ cư trong các khu vực dân cư sinh sống lâu đời và gần như không có giao dịch, chủ yếu là việc chào bán một chiều.

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, khu vực phía Bắc Hà Nội như Đông Anh, Gia Lâm… sẽ có sự tăng trưởng mạnh hơn do có những dự án lớn đã và đang triển khai, cũng như dư địa đất đai khu vực này còn lớn…

Tuy vậy, nhìn chung quý 1/2019 thị trường chung chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về nguồn cung, nhất là phân khúc căn hộ chung cư.

Báo cáo của Hội này cho thấy, lượng cung căn hộ chung cư tại Hà Nội trong quý 1 chỉ bằng 31,5% so với quý 4/2018 và bằng 75,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Lượng giao dịch căn hộ chung cư tại Hà Nội cũng chỉ bằng 30,4% so với quý 4/2018 và bằng 61,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ căn hộ chung cư giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2018 (quý 1/2018 là 82,8%) và không có nhiều biến động so với quý 4/2018.

Nguồn: Hội môi giới bất động sản Việt Nam

"Giá chung cư ở phân khúc trung và cao cấp đi ngang so với cùng kỳ năm trước, phân khúc bình dân giá có sự tăng giá nhẹ, tuy nhiên giá đất nền lại tăng 5% so với quý 4/2018; tập trung ở một số khu vực như Đông Anh, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Trì….", Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá.

Nguồn: hội môi giới bất động sản Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Đính cho rằng, xét về mặt giảm tốc này thì không có vấn đề gì đặc biệt bởi thông thường quý cuối các năm thường có sự tăng rất mạnh, sau đó đến đoạn nghỉ Tết là giai đoạn chiếm nhiều thời gian của quý đầu năm thì thị trường khi khởi động trở lại bao giờ cũng có độ chậm hơn khi đã có đà. Vì thế, thông thường, thị trường quý 1 của năm thường giảm.

Đồng thời, do ở quý 1, thị trường Hà Nội có nhiều dự án chưa kịp phê duyệt ra hàng, đồng thời có việc rà soát lại các dự án có năng lực đầu tư kém, dự án để lâu không triển khai… cũng ảnh hưởng đến việc nguồn cung chậm ra thị trường.

Theo ông Đính, dự kiến sang quý 2 và quý 3, nguồn dự án được phê duyệt sẽ bùng nổ mạnh nên thị trường Hà Nội sẽ có sự tăng trưởng tốt hơn quý 1.

Dự báo chung về mức giá bất động sản năm 2019, ông Đính cho rằng, mức tăng giá không nhiều. Cụ thể, đối với một số khu vực huyện lên quận đất cũng sẽ có sự tăng giá, nhưng mức tăng mỗi quý chỉ ở mức 2-3% là phù hợp.

Còn phân khúc căn hộ chung cư vẫn là sản phẩm chủ đạo và phân khúc có nhiều thanh khoản, dẫn dắt thị trường Hà Nội vẫn là phân khúc bình dân, giá rẻ.