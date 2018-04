Đập cửa kính ô tô đậu trên vỉa hè, trộm 1 tỉ đồng giữa ban ngày

Chiều 19/4, Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ đập kính 2 ô tô đậu trên vỉa hè lấy trộm 1 tỉ đồng.



Vào khoảng 14h cùng ngày, tài xế nam khoảng 40 tuổi điều khiển ôtô BKS: 61A - 249.85 và chị Tạ Thị Bảy (quê Hà Nội) lái ô tô BKS 61A - 344.52 do lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương.

Khi đến đối diện Văn phòng Công chứng An Tín thì cả 2 tài xế cho xe đậu trên vỉa hè để vào công chứng. Sau khoảng 1 giờ, các tài xế quay trở ra khu vực đậu xe thì tá hoả phát hiện cửa kính xe của mình đã bị đập, nhiều tài sản bên trong đã biến mất.

Theo chị Bảy, trong xe có để khoảng 1 tỷ đồng mới rút từ ngân hàng bị kẻ trộm lấy hết.

Chủ nhân xe ôtô còn lại khai báo không bị mất tài sản, nhưng phần kính xe bị đập hỏng.

Đến gần 17h, cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Hai phương tiện được đưa về trụ sở công an để tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ trộm táo tợn.

Ô tô bị trộm lấy đi khoảng 1 tỉ đồng.