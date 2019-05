"Đảo cát" lạ giữa biển Cửa Đại biến đổi phức tạp

Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT cho biết, cuối tuần qua, Tổng cục đã khảo sát (lần 4) “Đảo cát” lạ ở biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam.

Theo đó, so với 3 lần quan trắc trước, nhận thấy: Cồn cát tiếp tục có xu hướng bồi ở phía Bắc (của cồn cát); Phía Tây ổn định, ít thay đổi; Phía Đông hình thành các doi cát và liên tục dịch chuyển, biến đổi rõ rệt sau mỗi tuần; Phía Nam tiếp tục diễn biến rất phức tạp, so với tuần trước (ngày 26/4) thì khu vực này đang bồi về cả 2 phía Đông Nam và Tây Nam, (sau 35 ngày) đã bồi cao thêm 0,6m và dài 50,1m về phía Tây Bắc.

Tại thời đoạn từ 14h30-17h00, 4/5/2019 cồn cát có kích thước thay đổi không lớn so với số liệu quan trắc ngày 26/4.

Quan trắc "Đảo cát" lạ ở Quảng Nam vào cuối tuần qua của Tổng cục Phòng chống thiên tai

Tổng cục Phòng chống thiên tai nhận định, xu hướng tiếp tục bồi về phía Bắc; phía Nam và phía Đông tiếp tục diễn biến phức tạp; khu vực phía Tây ít thay đổi. Tổng cục sẽ tổ chức theo dõi liên tục về đảo cát này.

Trước đó, Báo An ninh Thủ đô đã thông tin, đầu tháng 4 vừa qua, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã khảo sát đảo cát ở khu vực Cửa Đại, Quảng Nam, đồng thời thống nhất giao tỉnh Quảng Nam tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn luồng lạch, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ra vào khu vực Cửa Đại: Tổ chức cắm biển báo cấm lên khu vực “Đảo Cát”; Thông báo cho các đơn vị lữ hành, các chủ phương tiện tàu thuyền du lịch, chủ các tàu cá về hiện trạng “Đảo Cát” và không tổ chức các hoạt động trên đảo cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ về người và tàu thuyền đến đảo cát – nơi có biển cấm của UBND TP Hội An. Ngoài ra, Sở NN&PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND TP Hội An làm việc với các ngư dân để cảnh báo về sự xuất hiện của đảo cát.

Bên cạnh đó, 2 đơn vị này sẽ phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức cắm mốc, thả phao báo hiệu các vùng nước an toàn cho tàu thuyền ra vào bến tàu Cửa Đại, đặc biệt là mốc báo hiệu ở khu vực phía Nam đảo cát.

