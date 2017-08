Danh tính cô gái Việt gây sốt mạng xã hội những ngày qua

Huỳnh Thị Cẩm Tiên (SN 1993, An Giang) ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng sau khi hình ảnh của cô xuất hiện trong album dự thi của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Bên cạnh hàng trăm người đẹp khác, nhan sắc của Cẩm Tiên không hề kém cạnh, thậm chí còn vô cùng nổi bật bởi vẻ ngoài ấn tượng, làn da đen và mái tóc xoăn.

Hình ảnh ấn tượng của Cẩm Tiên trên trang chủ Miss Universe Vietnam

Cẩm Tiên thường được mọi người gọi với cái tên Nahfeh. Cha của cô là người Cameroon còn mẹ là người Việt Nam. Cô sinh ra và lớn lên tại An Giang, hiện tại đang là một nhà thiết kế thời trang và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Cô từng đạt giải "Trình diễn ấn tượng" của Ngôi sao thời trang 2011, "Hoa khôi duyên dáng" trong cuộc thi Hoa khôi trường Ischool Long Xuyên.

Cẩm Tiên chia sẻ rằng bản thân cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho tới khi cô đọc báo về hành trình của Hoa hậu Phạm Hương tại Châu Phi. Cô cũng ước ao một ngày nào đó sẽ được đến châu Phi, làm những công việc thiện nguyện và bảo vệ động vật hoang dã.

Ngoài ra, Cẩm Tiên chưa bao giờ được về thăm quê nội của ở Cameroon, thế nên cô mong muốn nếu may mắn đoạt giải cao tại cuộc thi, cô sẽ về thăm quê nội với tinh thần và vị thế đầy tự hào, đó cũng là món quà cô dành tặng cho người cha đã khuất.

Và cô ao ước sẽ được như ông, là một thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc, tham gia rất nhiều công việc cộng đồng khắp thế giới.

Cha của cô nàng là người Cameroon còn mẹ là người Việt Nam

Khi được hỏi yếu tố khác biệt về ngoại hình, đặc biệt là làn da đen và mái tóc xoăn có gây trở ngại trong cuộc sống hay không thì Cẩm Tiên thẳng thắn chia sẻ, bản thân cô không gặp nhiều khó khăn vì điều này. Chỉ duy nhất một lần, vào thời điểm tốt nghiệp lớp 12, cô đi xin việc để vừa làm vừa học thì bị gây khó dễ vì làn da đen của mình.

"Từ An Giang đến Sài Gòn mình đều không xin được một công việc nào cả mặc dù các bạn đi cùng với mình vẫn được nhận, thậm chí phía bên tuyển dụng còn rất thiếu nhân viên và đang muốn tìm người.

Lý do duy nhất mà tất cả các nhà tuyển dụng phản hồi lại với mình là vì màu da của mình khác biệt so với mọi người. Điều đó làm mình cảm thấy rất buồn và trăn trở bởi vì mình chỉ mới vừa bước vào đời thì đã có quá nhiều khó khăn. May mắn mình có gia đình và bạn bè luôn bên cạnh động viên."

Cẩm Tiên khẳng định yếu tố khác biệt về ngoại hình không cản trở nhiều trong cuộc sống của cô.

Cô gái trẻ cũng tâm sự, mỗi lần cô đi ra ngoài đường đều bị mọi người xung quanh lầm tưởng là người nước ngoài. Nhất là khi đi siêu thị, mọi người dễ bối rối và thường đưa nhầm đồ hoặc tính nhầm tiền cho cô.

Còn khi đi vào quán ăn, mỗi lần cô gọi món thì cả quán, từ khách hàng đến người chủ, ai cũng trố mắt ra nhìn. Một điều nữa là mọi người luôn nhớ đến cô sau lần gặp đầu tiên.

Cô gái trẻ còn gây ấn tượng bởi câu chuyện ăn chay trường

Sở hữu số đo ba vòng 93 – 62 – 103, Cẩm Tiên bật mí rằng bí quyết của cô đến từ việc ăn chay trường. Tới nay, cô đã ăn chay được 7 năm.

"Mình ăn chay vì giác ngộ đạo Phật và riêng bản thân mình cảm nhận được mối liên kết của mình với thiên nhiên và những con vật xung quanh. Ăn chay không chỉ giúp mình rèn luyện tâm hướng thiện mà còn tốt cho sức khoẻ nữa.

Mình rất sẵn lòng khi đi ăn cùng với tất cả mọi người và sẽ tự chủ động tìm thức ăn cho riêng mình. Thực đơn của mình ngày nào cũng có rau và trái cây, uống nhiều nước và nước ép, sử dụng sữa đậu nành thay sữa. Cuối tuần mình thường đi ăn tất cả các hàng quán chay ở Sài Gòn, mỗi tuần 1 địa điểm.

Điều kì diệu nhất của việc ăn chay là mang đến cho mình sự liên kết từ tâm hồn. Mình cảm thấy mối liên kết của mình và tự nhiên rất mạnh mẽ", Cẩm Tiên cho biết thêm.

Cẩm Tiên đã ăn chay được 7 năm.

Cẩm Tiên khẳng định rằng, nhiều người nói cô không phải là chuẩn mực của vẻ đẹp Việt, nhưng với cô thì điều đó không quan trọng, cô tự hào là người Việt nhưng cô khác biệt và dám sống hết mình với mục tiêu và đam mê của mình.

Cẩm Tiên tin mình sẽ thể hiện nhiều tố chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt từ bên trong, hơn là hình thức bên ngoài mà mọi người nhìn thấy.

Một số hình ảnh khác của Cẩm Tiên: