Danh sách gian lận gây sốc ở Hòa Bình: 1 điểm/3 môn thành 27,5 điểm

Đó là thí sinh N.H.Q, tổng điểm thi của em này khi chấm lần đầu là 27,5 nhưng điểm thật chỉ là 1. Cụ thể, điểm môn toán, thí sinh này được 9,2; lý 9 và hóa 9,25.

Đây là thí sinh tự do chỉ thi 3 môn tổ hợp khối A để xét tuyển ĐH. Sau khi chấm thẩm định, điểm thật của thí sinh này chỉ là 1 điểm môn toán, môn lý và hóa đều 0 điểm; tức điểm chênh lệch/3 môn của thí sinh này lên tới 26,45 điểm.

Được nâng điểm chủ yếu là thí sinh tự do

Rất nhiều thí sinh tự do đăng ký dự thi THPT quốc gia ở tỉnh Hòa Bình được "phù phép" để có mức điểm khủng mà bất cứ học sinh xuất sắc nào cũng mơ ước.

Một thí sinh tự do khác là B.T.C cũng có mức điểm công bố lần đầu cao ngất với toán 8,8; lý 8,25; ngoại ngữ 9. Tuy nhiên, điểm thật của thí sinh này là toán 4,8; lý 1,75; ngoại ngữ 2,4. Tổng điểm các đối tượng gian lận đã nâng cho thí sinh tự do này là 17,5.

Thí sinh N.T.Đ có tổng điểm được nâng là 16,2; T.A.Đ tổng điểm được nâng là 16,05; B.T.L có tổng điểm được nâng là 13,2…

Do các trường khối công an xét tuyển tổ hợp C3 (toán, văn, sử) nên rất nhiều thí sinh tự do đăng ký thi tại tỉnh Hòa Bình chọn tổ hợp này. Thí sinh V.T.A có điểm thi toán 5; sử 8,5; văn 7,5 nhưng điểm thật chỉ là toán 1,8; sử 4,5; văn 2,5.

Mức điểm chênh lệch lên tới 12,95. Thí sinh D.A.T có điểm thi lần đầu là toán 8,4; lý 8; hóa 9; sinh 3,75; ngoại ngữ 6,4; văn 4. Kết quả chấm thẩm định của thí sinh này là toán 3,6; lý 2; hóa 3,75; sinh 2,25; ngoại ngữ 3; văn 4. Tổng điểm được nâng là 20,95.

Tương tự, thí sinh Đ.Q.D có điểm thi khối này là toán 8,2; sử 9,25 và văn 6; trong khi điểm chấm thẩm định chỉ đạt 2 điểm toán, 3,75 điểm môn sử và 3 điểm môn văn. Tổng cộng, thí sinh này đã được nâng 14,7 điểm.

Thí sinh T.Đ.C có điểm thi toán là 8,2 nhưng điểm thật chỉ là 2,8; sử 8,5 điểm nhưng điểm thật là 2,75; văn 6 nhưng điểm thật là 1,5…

Trúng tuyển vào hàng loạt trường tốp đầu



Theo kết quả điều tra gian lận thi cử của tỉnh Hòa Bình, có 64 thí sinh (63 thí sinh của năm 2018 và 1 thí sinh của năm 2017) được sửa điểm thi. Năm 2018, Học viện An ninh Nhân dân có 23 thí sinh trúng tuyển đến từ tỉnh Lạng Sơn.

Số lượng này của tỉnh Hòa Bình là 14 thí sinh. Thủ khoa, á khoa của Học viện Hậu cần hệ quân sự đều là thí sinh ở cụm thi tỉnh Hòa Bình.

Trong danh sách 474 thí sinh trúng tuyển vào hệ quân sự, 2 thí sinh điểm cao nhất đạt 28,7 và 28,25 đều ở cụm thi tỉnh Hòa Bình. Thủ khoa của Trường Sĩ quan Lục quân 1 và thủ khoa của Trường Sĩ quan Phòng hóa cũng đều là thí sinh tỉnh Hòa Bình…

Cục Đào tạo - Bộ Công an cho biết đã trả 28 thí sinh tỉnh Hòa Bình về địa phương do liên quan đến tiêu cực thi cử.

Ngoài ra, hầu hết các thí sinh được nâng điểm đều đang học tại các trường ĐH danh giá khác ở TP Hà Nội.

Trường ĐH Thương mại cho biết có 1 thí sinh của tỉnh Hòa Bình đã trúng tuyển vào trường năm 2018. Tuy nhiên, sau khi có kết quả thẩm định, thí sinh này không đủ điểm trúng tuyển vào trường.

Trường ĐH Ngoại thương có 3 sinh viên tỉnh Hòa Bình trúng tuyển do được nâng điểm.

Trong số này, 2 sinh viên khi trả về điểm thật đã không đủ điểm đỗ nên bị buộc thôi học, 1 thí sinh dù được nâng điểm nhưng khi trả về điểm thật vẫn đủ điểm trúng tuyển nên vẫn học bình thường.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có 2/5 sinh viên của tỉnh Hòa Bình có điểm thi chấm thẩm định thấp hơn mức điểm chuẩn thấp nhất của trường năm 2018. Trường đã thu hồi quyết định trúng tuyển, buộc thôi học 2 sinh viên trên.

Trường ĐH Y Hà Nội cũng có 2 sinh viên trúng tuyển nhờ nâng điểm. Một thí sinh sau chấm thẩm định không đủ điểm đỗ đã bị buộc thôi học, 1 thí sinh trường đang chờ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình gửi xác minh lần nữa xem sinh viên này có đỗ tốt nghiệp sau khi có kết quả chấm thẩm định hay không rồi mới ra quyết định cuối cùng.