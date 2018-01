Đánh chết người bỏ thi thể bên đường quốc lộ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể nằm bên quốc lộ 30 thuộc ấp 2, xã An Hoà, huyện Tam Nông vào 20 giờ tối ngày 28/1.

Theo đó, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Thuộc, sinh năm 1996, ngụ ấp An Hoà, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi giết người .

Đối tượng Thuộc tại cơ quan điều tra

Trước đó, sau khi nhận được thông tin về việc phát hiện thi thể người đàn ông chết không rõ nguyên nhân, Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định nạn nhân bị sát hại.

Danh tính nạn nhân là Lưu Thanh Tùng, sinh năm 1987, ngụ ấp 2, xã An Hoà, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Lời khai ban đầu của Thuộc tại cơ quan Công an cho biết, do mâu thuẫn bột phát nên tối ngày 28/1, Thuộc đã dùng cây gỗ dài khoảng 50cm đánh nhiều nhát vào đầu anh Tùng.

Sau đó, Thuộc bỏ mặc nạn nhân nằm bên đường rồi bỏ trốn.

Nội vụ đang được điều tra, xử lý.