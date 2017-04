Đang làm rõ nghi án một cảnh sát PCCC Hải Phòng bán ma túy cho người nghiện

Trước đó, chiều 14/4, Công an huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng đã bắt quả tang Nguyễn Thanh T. đang có hành vi mua bán ma túy trái phép (cần sa khô).

Đáng chú ý, đối tượng này được cho là đang công tác tại Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 10 thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng.

Trung tá Trần Tiến Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 10, Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng xác nhận ở phòng 10, đóng trên địa bàn huyện Tiên Lãng có người tên Nguyễn Thanh T.

"Đơn vị đã nhận được thông tin một chiến sỹ của phòng bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, chúng tôi chưa chính thức nhận được thông báo từ Công an huyện Tiên Lãng nên vẫn đang trong quá trình xác minh.

Hôm nay chúng tôi sẽ làm việc với phía công an huyện và nếu cán bộ, chiến sỹ của đơn vị có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thật thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật", Trung tá Trần Tiến Dũng cho biết.

Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP. Hải Phòng cho biết, sẽ thông tin cụ thể sự việc trên Cổng thông tin của công an thành phố khi có báo cáo chính xác từ Công an huyện Tiên Lãng.