Đẳng cấp tài sản nhóm nhạc quốc dân SNSD: Toàn những đại gia bất động sản với dàn xe sang

Dù xuất hiện ồ ạt các nhóm nữ mới qua các năm song SNSD vẫn giữ vững vị thế là một trong các nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

Không thể phủ nhận, nhan sắc của nhóm ngày càng đẹp mặn mà hơn theo thời gian, không hề bị lép vế bên cạnh các nữ thần sắc đẹp thế hệ mới.

Bên cạnh nhan sắc, khối tài sản khổng lồ cũng là một chủ đề khác liên quan tới nhóm làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Yoona



Trong SNSD, Yoona vẫn luôn được xem là thành viên nổi bật nhất nhì. Không ngạc nhiên khi cô nàng sở hữu khối tài sản khủng từ các hoạt động chung với nhóm và các hoạt động cá nhân như đóng phim, quay quảng cáo…

Vào năm 2012, chương trình eNEWS của đài tvN tiết lộ rằng Yoona đã bỏ túi khoảng 3,4 tỷ won (khoảng 69 tỷ đồng) từ việc đóng phim và quảng cáo. Con số này tăng lên theo thời gian, tỷ lệ thuận theo danh tiếng của nữ ca sĩ.

Vào năm 2015, Ilgan Sports tiết lộ rằng Yoona kiếm được 20 triệu won (khoảng 403 triệu đồng) cho một tập phim truyền hình Hàn Quốc có sự xuất hiện của cô nàng.

Sang năm 2016, Yoona gây sốt tại Trung Quốc với bộ phim "Võ thần Triệu Tử Long". Chương trình eNEWS của đài tvN khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ rằng, Yoona nhận được 3 tỷ won (61 tỷ đồng) khi tham gia bộ phim này.

Ngoài ra, nếu tính cả thù lao đóng quảng cáo và tham gia các show truyền hình tại đất nước đông dân nhất thế giới thì thành viên SNSD "cá kiếm" được tới 10 tỷ won (202 tỷ đồng).

Thành công vang dội của "Võ thần Triệu Tử Long" đã mang về cho Yoona một số tiền khổng lồ

Ngoài ra, Yoona còn sở hữu chiếc xế hộp Scirocco R-Line của hãng xe hạng sang Volkswagen. Giá trị của chiếc xe đã được chương trình "Weekly Idol" tiết lộ rơi vào khoảng 49 triệu won (989 triệu đồng).

Taeyeon





Taeyeon từng lọt vào danh sách những tài phiệt thế hệ mới của Kbiz do "Publishment of the lists" (đài tvN) công bố.

Chương trình này từng tiết lộ rằng, bên cạnh tổng doanh thu khổng lồ khoảng 411 tỷ đồng thu về từ các hoạt động nhóm của SNSD, Taeyeon cũng có thu nhập cá nhân rơi vào khoảng 16,8 tỷ đồng.

Trưởng nhóm đình đám của SNSD sở hữu hàng loạt xế hộp đắt đỏ, bao gồm chiếc Porsche Boxster có trị giá 70 triệu won (1,4 tỷ đồng), 1 chiếc Mercedes Benz SLK 55 AMG trị giá 69,6 triệu won (hơn 1,4 tỷ đồng).

Mới nhất, Taeyeon được bắt gặp lái chiếc xe BMW M4 hồi năm 2016.

Ngoài ra trong chương trình "Strong Heart", Taeyeon đã chia sẻ rằng cô mua một căn nhà tặng bố mẹ tại thành phố Jeonju vào năm 2012.

Vào năm 2015, giá của căn nhà này ước tính rơi vào khoảng 900 triệu won (18,2 tỷ đồng).

Seohyun



Vào tháng 5/2012, Seohyun mua căn hộ có diện tích 238 mét vuông, gồm 4 phòng ngủ và 2 phòng tắm với giá 1,29 tỷ won (26 tỷ đồng).

Bằng việc mua căn hộ này, Seohyun đã đưa tên mình vào danh sách những chủ sở hữu bất động sản giàu có tại khu nhà giàu Gangnam. Tới năm 2016, Dispatch tiết lộ, giá của căn hộ này đã là 1,7 tỷ won (34 tỷ đồng).

Ngoài bất động sản, Seohyun còn sở hữu 2 chiếc xe hơi, bao gồm chiếc Kia K5 trị giá khoảng 20-29 triệu won (404-585 triệu đồng) và chiếc Audi A5 Cabriolet (1,5-2 tỷ đồng).

Tiffany





Gần đây nhất, Tiffany từng gây xôn xao khi sở hữu một chiếc đồng hồ có giá cao hơn nhiều loại xe ô tô. Được biết, chiếc đồng hồ Rolex hàng hiệu của nữ ca sĩ có giá hơn 16.000 USD (gần 400 triệu đồng).

Trong chương trình "The Taetiseo", người hâm mộ dã được ngắm nghía bao quát căn biệt thự sang trọng tại Los Angeles của gia đình Tiffany. Khu nhà có thiết kế vô cùng tao nhã và thanh lịch với sân vườn thoáng mát, hồ bơi rộng rãi như trong một khách sạn hạng sang.

Chương trình "Weekly Idol" từng tiết lộ rằng, Tiffany sở hữu 1 chiếc xe Chevrolet Spark màu hồng. Được biết, nó có giá khoảng 9 triệu won (182 triệu đồng).

Bên cạnh đó, trên chương trình "The Taetiseo", người hâm mộ phát hiện ra rằng, Tiffany còn sở hữu một chiếc xe mui trần sang trọng.

Ngoài nguồn thu từ các hoạt động quảng bá cùng SNSD, Tiffany còn "cá kiếm" từ các hoạt động cá nhân. Theo thông tin của eNEWS, cô nàng bỏ túi khoảng 30 triệu won (khoảng 608 triệu đồng) từ việc tham gia trong vở nhạc kịch "Fame".

Yuri



Hồi năm 2012, Yuri đã mua một căn hộ hạng sang tại tòa nhà Sangji Ritzville số 9. Căn hộ của Yuri gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, mỗi phòng ngủ đều được trang bị một phòng thay đồ rộng rãi.

Tổng diện tích của căn hộ là 204 mét vuông và có giá 1,7 tỷ won (khoảng 34 tỷ đồng) vào thởi điểm đó. Dispatch tiết lộ, giá trị căn hộ này đã tăng lên đến 2,3 tỷ won (khoảng 47 tỷ đồng) vào năm ngoái.

Được biết, hàng xóm của Yuri tại đây còn có BoA, Jessica.

Ngoài bất động sản, Yuri còn sở hữu cho mình một chiếc BMW Z4 có giá khoảng 57 triệu won (khoảng 1,2 tỷ đồng). Sooyoung

Sooyoung





Sooyoung vốn xuất thân từ gia đình giàu có. Ông của nữ ca sĩ là giám đốc một công ty kiến trúc lớn tại Hàn Quốc với nhiều công trình nổi tiếng, còn bố của cô cũng làm chủ một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu.

Trong một chương trình thực tế của SNSD, Sooyoung từng khiến dân tình há hốc mồm khi khoe căn nhà hoành tráng của gia đình cô tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi.

Ở Hàn Quốc, chỉ nhà giàu mới có thể sống trong căn biệt thự rộng lớn như thế này.

Ngoài các hoạt động chung với SNSD, Sooyoung còn "cá kiếm" được từ các hoạt động đóng phim, làm MC…

Với số tiền tự mình kiếm được, cô nàng đã sắm được một căn biệt thự cao cấp có tên là Nonhyeon La Folium với giá 2,73 tỷ won (khoảng 55 tỷ đồng) hồi tháng 12/2013 tại khu Nonhyeon, quận Gangnam (Seoul).

Biệt thự ở đây đảm bảo an ninh vô cùng gắt gao, khu có đầy đủ các hoạt động giải trí phục vụ cho cư dân tại đây như rạp chiếu phim, phòng tập, bể bơi…

Hyoyeon

Hyoyeon không có nhiều hoạt động cá nhân như các thành viên khác của SNSD song cô nàng vẫn sở hữu những khối tài sản giá trị, không hề thua kém những người chị em cùng nhóm.

Cô sở hữu 1 chiếc Range Rover có giá khoảng 4 tỷ đồng, 1 chiếc Audi A4 giá khoảng 940 triệu đồng và 1 chiếc BMW Mini Cooper Countryman có giá khoảng 850 triệu đồng.

Ngoài ra, Hyoyeon còn sở hữu penthouse có diện tích 294 mét vuông ở tầng 60 của tòa nhà Song Art Prugio tại khu Songdo-dong (Incheon) với giá 1,29 tỷ won (khoảng 26 tỷ đồng) vào năm 2010. Được biết, hàng xóm của cô nàng còn có nam tài tử Jo In Sung.

Sunny





So với các thành viên khác của SNSD, Sunny dường như sở hứu khối tài sản cá nhân có phần khiêm tốn hơn.

Tuy nhiên, cô nàng này có xuất thân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cô nàng là cháu gái của ông trùm SM Lee Soo Man - một trong những người đàn ông quyền lực nhất showbiz Hàn.

Chiếc xe ô tô đầu tiên của Sunny là chiếc BMW. Thông tin này do chính nữ ca sĩ chia sẻ trong chương trình "Serial Shopping Family". Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu một chiếc BMW Mini Cooper.

Jessica (cựu thành viên)





Năm 2011, Jessia mua căn hộ ở tòa Sangji Ritzville, Cheongdamdong với diện tích khoảng 232m2 gồm có 3 phòng ngủ và ba phòng tắm.

Vào thời điểm đó, căn hộ có giá 1,2 tỷ won (24 tỷ đồng). Dispatch tiết lộ, giá của căn hộ này đã lên đến 2,3 tỷ won (46 tỷ đồng) vào năm ngoái.

Jessica là chủ sở hữu của hai chiếc xe hơi, bao gồm chiếc BMW 320i màu trắng có giá vào khoảng 34-36 triệu won (khoảng 700-741 triệu đồng) và chiếc Range Rover Sport HSE Dynamic.

Sau khi rời nhóm SNSD, Jessica tập trung cho sự nghiệp kinh doanh.

Bên cạnh đó, thi thoảng nữ ca sĩ lại trở lại làng nhạc. Được biết, Jessica sở hữu tới hàng chục cửa hàng được phân bố rộng khắp tại các thị trường Hong Kong, Trung Quốc, Macao và thậm chí là tại Mỹ và Anh.

Nguồn tin của truyền thông Hàn cho hay, Jessica kiếm được 187 triệu đồng chỉ trong một sự kiện bán hàng kéo dài trong vòng 4 giờ được tổ chức tại Seoul hồi năm 2015.

Năm 2015, Jessica vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách những người nổi tiếng kinh doanh thành công nhất do kênh truyền hình tvN bầu chọn.

Tới năm 2016, nữ ca sĩ tiếp tục lọt vào danh sách những tài phiệt thế hệ mới của Kbiz do chương trình "Publishment of the lists" (đài tvN) bầu chọn.