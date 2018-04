Dàn mỹ nhân từng đọ sắc với nhau trong cùng 1 khung hình ngày xưa, ai lên hương – xuống sắc qua năm tháng?

Go Ara và Oh Yeon Seo từng có một khoảnh khắc đọ sắc từ 15 năm trước. Oh Yeon Seo mờ nhạt tới mức bị lầm tưởng là người hâm mộ đang chụp hình cùng thiên thần nhí Go Ara. Bức hình nảy cũng làm dấy lên nhiều nghi vấn dao kéo của bạn gái Kim Bum