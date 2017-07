Đám cưới ở Nghệ An: Khách ngâm chân dưới nước, đứng lên ghế để dự tiệc vì mưa ngập

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, những ngày vừa qua các tỉnh miền Trung và Bắc bộ liên tục có mưa to tới rất to ở nhiều địa phương, gây tình trạng ngập úng, cuộc sống người dân gần như bị đảo lộn. Những hình ảnh cây đổ, tắc đường, người dân vật lộn đi lại trên những đoạn đường ngập úng liên tục được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Bên cạnh đó, hình ảnh về những đám cưới được tổ chức đúng ngày mưa bão cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm, theo dõi. Do tổ chức đám cưới vào ngày thời tiết xấu nên nhiều rạp đám cưới bị gió quật đổ, cô dâu chú rể phải đi ủng thay vì diện giày đẹp trong ngày trọng đại, còn các vị khách thì cũng không vì thế mà giảm đi sự hào hứng, vui vẻ.

Đám cưới mùa mưa lũ. (Nguồn clip: Songlamplus)

Các vị khách ở đám cưới trong clip dưới đây đã nhanh chóng "thích nghi" với hoàn cảnh, họ xắn cao ống quần, ngồi ngâm chân dưới nước hay đứng hẳn lên ghế để dự tiệc. Bất tiện là điều hiển nhiên, thế nhưng các vị khách chẳng tỏ ra phiền lòng, vẫn nhiệt tình, vui vẻ chúc mừng đôi bạn trẻ hạnh phúc trăm năm. Được biết, đám cưới trên diễn ra ở Nghệ An.