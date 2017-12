Đại tướng Nga phủ nhận dính líu đến vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

Chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines bị bắn ở phía đông Ukraine, vào lúc nội chiến giữa quân đội Ukraine với quân ly khai thân Nga đạt đỉnh cao.

Điện Kremlin phủ nhận tất cả sự liên quan ở miền Đông Ukraine và vụ chiếc MH bị bắn rơi làm chết tổng cộng 298 hành khách và tổ bay.

Năm 2015, Hội đồng an toàn Hà Lan phát hiện chiếc MH17 bị tên lửa Buk do Nga sản xuất bắn trúng, càng gây nghi ngờ rằng quân ly khai phải chịu trách nhiệm vụ bắn hạ chiếc MH17. Ngày 28. 9.2016, nhóm điều tra chung (JIT) do Hà Lan dẫn đầu đã kêu gọi các nhân chứng cung cấp thông tin để xác định các nghi can dính líu sự cố trên.

Một nghi can được xác định có mật danh Cá Heo (Delfin) và còn được gọi là Nikolai Fedorovich. Nghi can này được xác minh qua những cuộc điện thoại bị ghi âm. Nghi can thứ hai có mật danh Sao Thiên Lang (Orion) và còn được gọi là Andrey Ivanovich.

Theo cuộc điều tra của phóng viên các trang báo Bellingcat và tạp chí điện tử The Insider được công bố ngày 8.12, Cá Heo chính là Đại tướng Nikolai Fedorovich Tkachev.

Theo Bellingcat, tướng Tkachev hiện là quan chức cấp cao nhất của Nga bị nghi dính líu vụ bắn rơi chiếc MH17: “Ông ấy đã và vẫn còn phục vụ quân đội Nga, thông qua vai trò Thanh tra trưởng Quân ủy trung ương. Cho đến nay, JIT chưa công khai vai trò chính xác và tầm quan trọng của ông ta trong vụ MH17”.

Bellingcat và The Insider đã dùng nguồn dữ liệu mở và phân tích giọng nói (trong các cuộc điện thoại được ghi âm) để xác minh đúng là giọng của tướng Tkachev.

Igor Girkin, cựu chỉ huy quân ly khai thân Nga, nói với trang The Insider ông từng gặp “Delfin”, và sau đó ông tái xác nhận cuộc gặp này với báo thương mại điện tử RBC (Nga) hôm 8.12: “Thực sự tôi không biết tên thật của ông ta. Nhưng tôi biết mật danh Cá Heo. Tôi cam đoan ông ta là một tướng về hưu”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại của The Insider, tướng Tkachev nói ông không hề có mặt ở Đông Ukraine năm 2014, dù ngày 17.7.2014, ông vẫn còn phục vụ quân đội Nga ở vị trí Thanh tra trưởng Quân khu trung Nga. Đấy là chưa nói đến chuyện từ năm 2012, ông chưa hề rời khỏi thành phố Yekaterinburg (Nga).