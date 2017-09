Đại sứ Nguyễn Quang Khai kể về cuộc gặp Nguyễn Thị Bình - Saddam Hussein và việc Iraq xóa nợ cho Việt Nam

Quân đội Syria nối thông tuyến đường huyết mạch của Deir ez-Zor

Quân đội Syria đã tiến vào vị trí do IS chiếm đóng ở cổng vào phía nam thành phố Deir ez-Zor, Sputnik đưa tin ngày 10.9. Đây là thắng lợi thứ 3 của quân đội Syria ở thành trì bị IS vây hãm này trong vòng 1 tuần qua.