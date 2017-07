Đã xác định tên thật của tài xế container hất văng CSGT vào dải phân cách

Ngày 4/7, thiếu tá Nguyễn Đình Hoàng - Đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an huyên Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị này đã có kết quả và xác định chính xác tên của tài xế hất văng CSGT lên dải phân cách vào ngày 30/6 vừa qua.



Theo đó, sau khi có thông tin về việc tài xế container dùng tên giả, giấy phép lái xe giả, cơ quan Công an huyện Can Lộc đã cử tổ công tác về địa phương theo lời khai của tài xế này để xác minh nhân thân, tên tuổi và địa chỉ.

Thượng uý Đức bị tài xế Hưng đâm vào rồi hất văng vào dải phân cách.

Kết quả xác minh cho thấy, tài xế lái chiếc xe container BKS: 77C - 016.47 kéo theo rơ moóc BKS: 77R - 001.37 hất văng CSGT được xác định là Phan Thành Hưng (SN 1995, trú tại xóm Đại Thuận, xã Mĩ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

"Khi làm việc với cơ quan công an, tài xế này đã trình ra toàn bộ giấy tờ gồm bằng láy xe, đăng ký xe giả là Lưu Văn Châu.

Về tên Lưu Văn Châu (thật) thì cũng có địa chỉ đúng như lời khai của tài xế này. Hiện, anh Châu cũng là lái xe nhưng đang làm việc tại Trung Quốc.

Khi anh Châu về qua cửa khẩu và biết được tên mình bị tài xế này làm giả nên đã điện thoại trình báo lên cơ quan công an huyện Can Lộc", thiếu tá Hoàng nói.

Thượng uý Đức bị tụ máu đầu, gãy chân sau vụ việc.

Chia sẻ về sự việc "nhầm tên" tài xế container trong mấy ngày qua, Thiếu tá Hoàng cho biết, khi làm việc thì đối tượng không có chứng minh nhân dân. Đối tượng sử dụng toàn giấy tờ giả làm rất tinh vi nên bằng mắt thường không thể phát hiện được.

"Về việc sử dụng bằng giả, giấy tờ giả đó thì Bộ GTVT có phần mềm tra cứu xác minh biển số xe, thông tin, đăng ký và các thông tin khác trên mạng nên đối tượng đã dùng cách nào đó để đánh cắp thông tin rồi dán ảnh mình vào đấy.

Khi kiểm tra bằng mắt thường thì không thể phát hiện ra được", Thiếu tá Hoàng cho hay.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Trước việc "nhầm lẫn" này, Thiếu tá Hoàng cho biết trước đó, sau khi bắt giữ được tài xế, cơ quan công an đã ra thông báo cho gia đình, chính quyền địa phương nơi cư trú cũng như Công an tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, Công an huyện Can Lộc chưa nhận được phản hồi.

Thiếu tá Hoàng trao đổi thêm, trong sự việc trên, cơ quan công an đã tuân thủ và thực hiện đúng theo quy trình, trình tự của pháp luật và trong luật thì được phép tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra, xác định nhân thân trong vòng 9 ngày.

Ban đầu khi làm việc thì tài xế đã khai tên giả, dùng giấy tờ giả để trình với cơ quan công an.

Việc tài xế khai không đúng sự thật là tình tiết tăng nặng được quy định trong pháp luật. Khi xác minh được nhân thân tài xế này, trong khoảng chiều nay (4/7), Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ ra quyết định khởi tố tài xế Phan Thành Hưng.