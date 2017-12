Đà Nẵng dừng tất cả các giao dịch tài sản của ông Vũ "nhôm"

Ngày 26/12, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Sở Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường, UBND các quận (huyện), phường (xã) về việc tạm dừng giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu đối với 4 cá nhân, trong đó có ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm).



Văn bản do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP ký.

Theo đó, 4 cá nhân này gồm ông Phan Văn Anh Vũ, Lê Văn Sáu (SN 1975), Trần Đại Vũ (SN 1975) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1978), cùng trú TP Đà Nẵng bị tạm dừng mọi giao dịch chuyển đổi tài sản.

Công văn cho biết việc tạm dừng nhằm phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án "làm lộ bí mật nhà nước" theo chỉ đạo của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an).

Nhiều người theo dõi việc khám xét nhà ông Vũ nhôm tối 21/12

UBND TP cũng yêu cầu giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Tư pháp kiểm tra rà soát, xác định các tài sản là bất động sản trên địa bàn TP đăng ký chủ sở hữu, chủ sử dụng là 4 cá nhân nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND TP trước ngày 10/1/2018.

Văn bản cũng yêu cầu Văn phòng UBND TP tổng hợp kết quả thực hiện để thông tin cho Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) theo yêu cầu.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng từ chối tiết lộ sự liên quan của ông Lê Văn Sáu (SN 1975), Trần Đại Vũ (SN 1975) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1978) với ông Vũ "Nhôm".

Vị lãnh đạo này cũng tiết lộ đây là việc làm theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để phục vụ cho việc điều tra vụ án có liên quan đến ông Vũ "nhôm".

Trước đó trong ngày 22/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng đã tiến hành công bố Quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm", sinh ngày 2/11/1975 tại Đà Nẵng).

Quyết định khởi tố được công bố tại nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ (82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng). Đại diện gia đình, đại diện chính quyền và tổ dân phố đã chứng kiến việc đọc quyết định khởi tố.

Ông Vũ bị khởi tố bị can do đã có hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước", phạm vào Điều 263 BLHS...

Ông Vũ "nhôm" cũng bị truy nã do bỏ trốn và hiện không biết đang ở đâu.

Nhà riêng và trụ sở công ty do ông Vũ làm giám đốc cũng bị cơ quan điều tra khám xét vào ngày 21/12.