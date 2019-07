Đã bắt được Huy "nấm độc" - tội phạm đặc biệt nguy hiểm cưa song sắt vượt ngục

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đêm qua (4/7), các lực lượng hình sự của Công an Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Viết Huy, tức Huy 'nấm độc', tại một nhà trọ ở TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Bình Thuận xác định Huy đang lẩn trốn tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Với sự phối hợp của công an địa phương, các chiến sĩ trinh sát của Công an Bình Thuận ập vào căn phòng trọ mà Huy đang lẩn trốn bắt gọn khi Huy đang ngủ.



Cũng theo thông tin trên báo Thanh niên, Huy “nấm độc” (33 tuổi, hộ khẩu thường trú P.Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, nơi ở KP.14, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết) vừa thi hành xong án tù 9 năm. Khi ra tù lại nghiện ma túy và buôn bán ma túy.



Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an Bình Thuận bắt quả tang Huy khi đang tàng trữ 2 kg ma túy vào ngày 6/5.

Đến đêm 30/6, Huy 'nấm độc' và Nguyễn Văn Nưng (SN 1982, trú KP.4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã vượt ngục trốn ra ngoài.

Công an truy nã toàn Quốc Huy (ảnh trái) và Nguyễn Văn Nưng trốn khỏi nơi giam vào ngày 30/6.

Theo nguồn tin của PV báo Dân trí, Huy và Nưng được giam chung ở buồng số 5, khu B là một trong những khu giam giữ đặc biệt dành cho các đối tượng nguy hiểm chờ xét xử, có án được canh gác cẩn mật và cạnh khu này còn có cả tháp canh nằm ở hướng Bắc Trại tam giam Công an Bình Thuận.

Cả hai bị can này tổ chức vượt ngục bằng cách đã sử dụng đến 3 lưỡi cưa để cưa song sắt ở lỗ thông gió cao quá tầm với của một người.

Theo một cán bộ từng là quản giáo tại Trại tạm giam này cho biết, việc cưa nhiều song sắt to bằng ngón chân cái phải diễn ra trong một thời gian rất dài bởi vị trí lỗ thông gió khá cao.

Sau khi cưa xong song sắt, lợi dụng đêm khuya và sơ hở trong tuần tra của cán bộ quản giáo, nhiều khả năng hai bị can leo lên chòi canh gác, leo lên hàng rào kẽm gai phía trên tường bảo vệ, sau đó nhảy xuống khu trồng rau tăng gia sản xuất.

Trước đó, theo hồ sơ từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, nghi can Nguyễn Viết Huy không chỉ đang bị tạm giam để điều tra, làm rõ về đường dây ma túy "khủng", mà lý lịch của hắn còn cho thấy thuộc thành phần bất hảo đã từng vào tù, ra tội. Từ năm 2011, Huy "nấm độc" cầm đầu đường dây chuyên vận chuyển ma túy liên tỉnh từ TP.Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Thuận tiêu thụ. Sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện, lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây này với 10 bị can bị khởi tố. Riêng Huy đã bị xử 9 năm tù giam. Mới đây, khi vừa mãn hạn tù và trở về địa phương sinh sống, ngỡ rằng Huy sẽ thay đổi làm lại cuộc đời, có ích cho xã hội. Thế những, hắn lại "ngựa quen đường cũ" tiếp tục móc nối, tổ chức đường dây tiêu thụ ma túy trên địa bàn TP.Phan Thiết. Một lần nữa, lực lượng công an lại tiếp tục đấu tranh với chuyên án ma túy với sự có mặt của Huy "nấm độc" trong đường dây. Lần này, hoạt động của Huy khép kín, tự vận chuyển, tự phân phối. Dù nắm rõ Huy đang tổ chức cung cấp ma túy, nhưng các trinh sát rất khó đeo bám hay tiếp cận, bởi Huy hoạt động độc lập và rất cáo già khi di chuyển, đồng thời cực kỳ cảnh giác khi hoạt động. Ngày 6/5, khi Huy "nấm độc" đang một mình điều khiển chiếc xe hơi đời mời màu trắng BKS 86A-099.70 từ TP.HCM về Phan Thiết vào nhà riêng thì bị hàng chục trinh sát cải trang của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Bình Thuận đồng loạt ập vào khống chế ngay trong phòng ngủ. Tại đây, qua khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ khoảng 2kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc (với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng). Ngoài ra, còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao su, một khẩu súng bắn đạn chì mà lúc nào Huy cũng thủ bên mình, hơn 40 triệu đồng và nhiều chứng cứ khác…, thông tin trên báo Người lao động.

