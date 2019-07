Cựu Phó Tổng thống Biden dẫn trước Tổng thống Trump trong cuộc thăm dò dư luận

Theo kết quả thăm dò, ông Biden nhận được 53% số phiếu ủng hộ của cử tri so với tỷ lệ ủng hộ 43% dành cho Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Theo Washington Post, ứng cử viên Joe Biden cũng vượt lên so với Tổng thống Trump về thành phần cử tri ủng hộ, khi hơn 7% số phiếu ủng hộ từ các ứng cử viên độc lập.



Trong cuộc thăm dò mới được công bố này, cũng với tình huống giả định trên, Tổng thống Mỹ cũng bị các ứng cử viên hàng đầu khác của đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris và Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders lần lượt dẫn với các tỷ lệ lần lượt là 2% (48% so với 46%) và 1% (49% so với 48%).

Đồng thời, tổng thống Mỹ không thể hiện được sự vượt lên đáng kể so với một số ứng cử viên đảng Dân chủ khác là Thượng nghị sĩ bang Massachussetts Elizabeth Warren và thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana Pete Buttigieg. Tuy nhiên, về tổng thể Tổng thống Trump lại giành được tỷ lệ ủng hộ lớn hơn so với đảng Dân chủ nói chung với 49% phiếu bầu so với 43% ủng hộ giành cho đảng này.

Kết quả các cuộc thăm dò này cho thấy, chủ đề mà người Mỹ quan tâm nhất hiện nay là các vấn đề kinh tế, chăm sóc sức khỏe và nhập cự, tiếp theo sau là chính sách đối ngoại, kiểm soát bạo lực súng đạn, các vấn đề về thuế cùng những vấn đề đặc biệt khác liên quan đến phụ nữ và nạo phá thai.

The Hill cũng dẫn kết quả thống kê của hãng RealClearPolitic cho thấy ứng cử viên Joe Biden tiếp tục dẫn đầu đảng Dân chủ về tỷ lệ ủng hộ, khi hơn người bám đuổi ở vị trí thứ hai là ứng cử viên Harris 11% ủng hộ.

Tiếp sau hai nhân vật này là các ứng cử viên Sanders và Warren. Tuy nhiên, ông Biden cũng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì những nhận xét gần đây về khả năng làm việc với những người theo "chủ nghĩa phân biệt" trong thời gian ông còn làm thượng nghị sĩ quốc hội.

