Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson muốn ứng cử chức Thủ tướng

Cựu Ngoại trưởng Anh và hiện là nghị sỹ đảng Bảo thủ, ông Boris Johnson ngày 17/5 tuyên bố muốn ứng cử vị trí Chủ tịch đảng Bảo thủ và vị trí Thủ tướng Anh. Mùa hè năm ngoái, ông Johnson đã rời khỏi chính phủ của Thủ tướng Theresa May do bất đồng về kế hoạch Brexit.

Dự kiến vào đầu tháng 6, Thủ tướng Theresa May sẽ thông báo thời điểm bà từ chức. Bà Theresa May từng cam kết sẽ từ bỏ chiếc ghế Thủ tướng nếu các nghị sỹ Anh thông qua thỏa thuận rút khỏi EU của bà. Do vậy, sẽ phải có một người đứng đầu chính phủ Anh để tiến hành các cuộc đàm phán về tương lai quan hệ Anh-EU.

Hiện giới chức Anh vẫn chia rẽ sâu sắc về thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Dự kiến đầu tháng 6, các nghị sỹ Anh sẽ bỏ phiếu đối với thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Thỏa thuận này từng bị bác bỏ 3 lần tại Quốc hội Anh, buộc bà Theresa May phải xin gia hạn Brexit hai lần và hạn chót là ngày 31/10 tới Anh sẽ phải chính thức rời EU./.