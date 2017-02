Cựu Ngoại trưởng Albright: Cố vấn thân cận của Trump chính là người thao túng mọi chuyện

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 5/2 trên CNN, cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời tổng thống Bill Clinton, bà Madeleine Albright phát biểu rằng, theo bà, Cố vấn trưởng của Nhà Trắng, ông Stephen Bannon, đang là người "giật dây" trong chính quyền Trump.

"Tôi thấy thật không may khi rõ ràng ông Bannon đang có vai trò lớn hơn nhiều so với một cố vấn chiến lược thông thường. Tôi cho rằng ông ấy chính là người đã ‘giật dây’ tất cả", Bà Abright nói và chỉ ra rằng Bannon mới được bổ sung tên trong Hội đồng An ninh Quốc gia với tư cách thành viên "ủy ban lãnh đạo" của Hội đồng này.

Vào ngày 28/1, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, tái cấu trúc Hội đồng An ninh Quốc gia để có thể bổ sung ông Bannon vào trong Hội đồng.

Là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời ông Bill Clinton và ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc tranh cử năm 2016, bà Albright cho rằng tầm ảnh hưởng mà ông Bannon có được là khá "kỳ lạ".

"Tiểu sử, cách tiếp cận của ông ấy đối với các chính sách an ninh quốc gia... là một vài điều làm cho tôi cảm thấy lo ngại khi ông ấy có mặt trong tất cả các cuộc họp tối quan trọng về an ninh quốc gia", bà Albright nói.

Con đường vào Nhà Trắng của Bannon suôn sẻ một cách kỳ lạ. Trước đó, Bannon từng là người đứng đầu trang tin cánh hữu Breibart và là Giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump từ háng 8/2016.