Cựu chuyên gia đàm phán FBI tiết lộ một câu hỏi duy nhất để được tăng lương và ai cũng có thể thực hiện được

Cựu chuyên gia đàm phán FBI Chris Voss

Cựu chuyên gia đàm phán FBI Chris Voss nói với CNBC rằng, trước khi bạn muốn có được nhiều tiền hơn, có một câu hỏi quan trọng bạn nên hỏi ông chủ mình “Sếp, điều gì thực sự quan trọng cho sự thành công của chúng ta mà tôi có thể giúp được?”

Hay một cách đặt câu hỏi khác là: “Chúng ta đang đi đâu và tôi có thể làm gì để giúp chúng ta đến được đó?” – Voss cho biết. Hoặc một cách thay thế khác nữa là: “Làm thế nào để tôi có thể được đảm bảo tham dự vào các dự án quan trọng trong tương lai của công ty?”

Khi bạn hỏi sếp một trong những câu hỏi này, họ sẽ tách biệt bạn ra so với những người còn lại. “Hãy cùng thừa nhận trường hợp này: Không ai lại tự nhiên bước vào văn phòng của sếp mà không muốn một điều gì đó” – Voss nói.

“Khoảnh khắc khi bạn bước chân vào văn phòng, thì ông chủ của bạn đã biết được rằng nhân viên muốn một điều gì đó từ họ. Đó là lý do tại sao rất nhiều người làm chủ thường cho rằng nhân viên của mình rất ích kỷ, bởi vì hầu hết những gì họ [ông chủ] nghe được từ nhân viên của mình là muốn tăng lương”.

Voss giải thích: Chỉ cần biết được những mục tiêu then chốt của sếp là gì, sau đó thiết lập các công cụ để đạt được những mục tiêu này, thì bạn đã làm cho bản thân mình trở nên có giá trị trong mắt ông chủ.

Voss là người sáng lập đồng thời là Giám đốc tư vấn chiến lược của Black Swan Group.

Trước khi làm việc trong khu vực tư nhân, ông là nhà đàm phán bắt cóc (tống tiền) quốc tế hàng đầu cho FBI (Cơ quan điều tra liên bang), nhà thương thuyết khủng hoảng cho thành phố New York của FBI và là một thành viên của Tổ công tác Khủng bố Khu Liên hợp New York trong 14 năm.

“Trước khi bắt đầu đặt một cái giá cho chính bản thân (hay bất cứ một thứ gì khác), bạn phải thiết lập giá trị trước tiên... Bất cứ ai định giá mà không có ý tưởng về giá trị liên quan thì cũng chỉ là sự nói mò”, Voss viết trong một bài blog đăng trên website kinh doanh của ông về việc đàm phán để có một mức lương cao hơn.

“Một trong những điều có ý nghĩa nhất bạn có thể làm để thiết lập giá trị với đối tác của bạn là phải xác định thành thật bản thân bạn có tận tâm cho sự phát triển thịnh vượng trong tương lai của họ không.

Trong mỗi lần đàm phán với đối tác của bạn, ở mức độ nào đó, hãy tự hỏi bản thân mình rằng: ‘Cái gì dành cho mình? Làm thế nào để có một tương lai tươi sáng?’”

Theo Voss, tác giả của cuốn “Never Split The Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It” (Tạm dịch: Đừng bao giờ chia nhỏ sự khác biệt: Hãy thương lượng vì cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó), thay vì trực tiếp yêu cầu tăng lương, hãy tìm xem giá trị của bạn là gì và bạn có thể làm tốt nhất ở việc gì.

Tất nhiên sau đó, một khi bạn xác định được nhu cầu của ông chủ, bạn phải làm theo và khiến cho bản thân bạn trở nên có ích với họ. Điều đó sẽ thiết lập một tiền lệ để giúp bạn có mức lương cao hơn.

Voss viết trong một bài đăng blog: “Việc thiết lập giá trị của bản thân cho nhà tuyển dụng hiện tại hoặc tương lai của bạn theo cách này sẽ giúp cho bạn có nhiều giá trị hơn và làm cho họ dễ dàng trả cho bạn nhiều tiền hơn. Vì bạn xứng đáng được như vậy”.

"Sự cống hiến của bạn làm cho cuộc sống của ông chủ bạn tốt đẹp hơn, do vậy theo sau đó cuộc sống của bạn cũng trở nên tốt hơn. Đó cũng là cách bạn kiếm được nhiều tiền hơn trong những năm tới của bạn - vì bạn đã làm cho sếp của bạn có cuộc sống tốt hơn”, ông nói trên CNBC.