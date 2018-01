Cựu cầu thủ Thái Sơn Nam được đề cử Quả bóng vàng Futsal thế giới

Tương tự như giải The Best và Quả Bóng Vàng ở môn bóng đá 11 người, môn Futsal cũng có hệ thống giải thưởng do UMBRO tổ chức bầu chọn để tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất năm. Giải thưởng được xem là Quả Bóng Vàng của Futsal thế giới sẽ được trao vào ngày 10/1/2018.

Có 10 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2017. Không có cầu thủ Việt Nam nào góp mặt trong danh sách này, tuy nhiên Futsal Việt Nam vẫn góp một đại diện. Đó là Hossein Tayyebi, người lọt vào danh sách với tư cách là cầu thủ của CLB Thái Sơn Nam và đội tuyển Iran.

Tayyebi (số 8) trong màu áo Thái Sơn Nam

Tayyebi thi đấu cho Thái Sơn Nam ở giải châu lục theo dạng cho mượn. Tuyển thủ Iran này ghi 8 bàn thắng, chỉ kém vua phá lưới Jirawat Sornwichian (Chonburi, 9 bàn). Tayyebi góp công lớn giúp nhà vô địch của Việt Nam giành hạng ba chung cuộc, kèm theo giải Fair Play.

Ngoài khoảng thời gian “đánh thuê” cho Thái Sơn Nam, Tayyebi khoác áo CLB Kairat Almaty và giành tới 5 danh hiệu cùng đội bóng này trong năm 2017. Đó là các chức vô địch UEFA Futsal Cup, 3 giải Futsal lớn nhất trong hệ thống giải VĐQG của Kazakhstan và Ermenko Cup.

Trong giới Futsal châu Á, Tayyebi cũng là một tên tuổi lớn. Anh từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất môn Futsal nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2013, vua phá lưới giải Futsal châu Á 2014.