Cuối năm lại sốt chuyện chú rể 'quỵt tiền' chụp ảnh cưới của chính bạn mình

Cư dân mạng từng không ít lần sôi sục trước những phi vụ mang đầy tính chất 'lầy' liên quan tới chuyện trọng đại của đời người đó là chụp ảnh cưới xong không trả tiền, và mới đây nhất, lại thêm một vụ 'ăn quỵt' tiền chụp ảnh cưới bị 'bóc phốt' khiến dân tình xôn xao.

Theo đó, sáng sớm nay (25/12) trên một tài khoản Facebook cá nhân có tên Giang Bi đã đăng tải loạt ảnh 'bóc phốt' một người bạn chụp ảnh cưới xong 'phủi tay' không nhận ảnh cũng không trả tiền.

Đoạn 'bóc phốt' chú rể quỵt tiền chụp ảnh cưới đang được cư dân mạng thi nhau chia sẻ

Theo như bài đăng, tài khoản Giang Bi - cũng là người bên studio chụp ảnh cho đôi 'nam nữ chính' đã đưa lên 40 bức ảnh, bao gồm ảnh cưới của đôi bạn trẻ và ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại trao đổi qua lại giữa hai bên.

Phía bên Giang Bi cho biết đã chi trọn gói chụp ảnh cưới trị giá 5,5 triệu đồng cho đôi nam nữ mà không cần ứng trước vì tin tưởng vào mối quan hệ bạn bè của Giang Bi và chú rể.

Cụ thể, Giang Bi đã ứng 1,6 triệu đồng cho tiền thuê váy và trang điểm, 830.000 đồng chi phí đi lại và 1,5 triệu đồng tiền công chụp ảnh. Tất cả số tiền ấy Giang Bi đã lấy từ tiền 'bỉm sữa của con' để ứng ra trước lo cho vợ chồng bạn.

Tuy nhiên, Giang Bi không ngờ rằng sau khi chụp ảnh xong, chú rể - tức bạn của cô vì chê ảnh xấu mà không chịu lấy ảnh, đồng thời nhất quyết chỉ định trả một nửa số tiền mà Giang Bi đã ứng trước.

Cả đến khi Giang Bi nhắn tin nói chuyện tìm cách giải quyết êm đẹp, nói chú rể sang chọn những bức ảnh cảm thấy ưng ý và đẹp nhất để studio của Giang Bi chỉnh sửa thì chú rể vẫn nhất quyết không chịu và còn chê trách phía bên Giang Bi không có kinh nghiệm chụp ảnh, làm mất công sức, tiền bạc và thời gian của anh chàng khi sắp phải đi chụp lại một bộ ảnh khác.

Ngay sau khi bài viết xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Đa số các cư dân mạng, 'hội chị em' trong các nhóm kín đều khen ảnh cưới chụp đẹp và chỉ trích chú rể quá 'nhây' khi không chịu trả tiền.

Chúng tôi đã liên hệ với chủ nhân bài viết trên và được biết cô nàng Giang Bi sinh năm 1992, hiện đang sống tại Hà Nội và người bạn của cô - tức chú rể có tên N.N.S (sinh năm 1992). Cả hai quen biết nhau từ hồi còn học cấp 2, lại cùng nhau lập nghiệp trên Hà Nội.

Mỗi người mở một cửa hàng khác nhau, hôm cửa hàng của N.N.S khai trương vợ chồng Giang cũng có sang ủng hộ. N.N.S nói chuyện cũng khá chững chạc và hiểu chuyện vậy nên cô hoàn toàn tin tưởng và an tâm ứng tiền trước để chụp ảnh cưới cho bạn mình mà không hề nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này.

Những bức ảnh cưới được dân mạng cho rằng là 'không đến nỗi nào'

Giang Bi chia sẻ: 'Hiện giờ mình thấy mất hết niềm tin vào bạn bè và hổ thẹn với chồng con. Mình đăng bài viết lên là để mọi người nhận xét xem ảnh mình chụp có xấu đến mức như vậy không và sau đó thì mình đã biết mình không hề làm gì sai.

Mình có nhắn tin với bạn ấy để trao đổi nhưng bạn ấy đã phủi tay trắng trợn.

Thực chất mình rất muốn lấy lại tiền công vì đó là tiền 'bỉm sữa' của con mình nhưng giờ bạn ấy nói mình đã đăng bài lên rồi thì một đồng bạn ấy cũng không trả nữa. Mình cảm thấy bị xúc phạm khi S. nói rằng mình mới vào nghề không biết chụp ảnh và mất hết niềm tin khi chụp ảnh chỗ mình.

Hành động bạn ấy không sang chọn ảnh mà đã đưa ra quyết định không lấy ảnh làm mình không thể chấp nhận được. Nhưng giờ mình cũng đã đăng lên rồi, bạn ấy không trả tiền thì thôi mình cũng không đòi nữa, coi như hòa. 5,5 triệu đồng để mua một cái danh dự'.

Theo Giang Bi, lý do thật sự bạn cô không muốn lấy ảnh là vì do hôm đó nhà cô đông khách, N.N.S lại hóng ảnh nên bảo cô gửi ảnh, do bận nên Giang cũng chỉ chỉnh ảnh qua loa rồi gửi nên khiến N.N.S thất vọng.

Tuy nhiên tối hôm trước khi đăng đàn 'bóc phốt', Giang đã nhắn tin cho chú rể giải thích đàng hoàng và nói sang chọn ảnh để chỉnh sửa kỹ càng thật đẹp nhưng N.N.S đã không sang.

Nói về những ý kiến cư dân mạng chỉ trích N.N.S sau khi bị 'bóc phốt', Giang Bi cũng cho hay: 'Mình nghĩ là bạn ấy làm thì bạn ấy chịu, một khi lòng tốt của mình bị chà đạp thì mình nghĩ mình làm như vậy không sai'.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với chú rể N.N.S, anh chàng cho biết mọi chuyện tới thời điểm này đã được giải quyết. Tất cả chỉ là hiểu nhầm và cả hai đều là bạn nên cũng giải quyết để còn… nhìn mặt nhau. Còn các ý kiến từ cộng đồng mạng vợ chồng anh không quan tâm cho lắm.