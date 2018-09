Cuộc sống trượt dài trong đau khổ của Á hậu Hàn Quốc vướng vòng lao lý vì bán dâm tiền tỷ

Á hậu nóng bỏng không ngại cởi

Cuối năm 2013, một đường dây gái gọi với nhiều gương mặt diễn viên, ca sĩ của làng giải trí Hàn bị cảnh sát phát hiện. Dư luận bấy giờ xôn xao khi Á hậu Sung Hyun Ah là một trong những cái tên nằm trong đường dây này.



Sung Hyun Ah vốn là người đẹp nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1994. Tuy chỉ giành giải Á hậu 2 nhưng cô lại gây được ấn tượng với gương mặt thanh thoát và thân hình gợi cảm.

Bước ra khỏi cuộc thi Hoa hậu, con đường tiến thân vào làng giải trí của Sung Hyun Ah rộng mở. Cô là diễn viên kiêm MC được nhiều khán giả mến mộ.

Đặc biệt, khi tham gia vào lĩnh vực điện ảnh, Sung Hyun Ah được biết đến là mỹ nhân không ngại cởi, không ngại cảnh nóng. Cô góp mặt trong hàng loạt tác phẩm 18+, tuy có tính nghệ thuật cao nhưng đều gây tranh cãi vì các cảnh nóng bạo liệt.

Sung Hyun Ah chủ động xây dựng cho mình hình tượng gợi cảm.

Trong phim Woman is the future of man, Sung Hyun Ah đóng vai cô gái trẻ Sun Hwa vướng vào mối quan hệ tay tư. Cô khỏa thân và thực hiện nhiều cảnh giường chiếu khiến khán giả đỏ mặt.



Sau đó, Sung Hyun Ah tiếp tục táo bạo với những cảnh nhạy cảm trong một loạt phim như The Scarlet Letter (2004), Lover (2005), The Customer is Always Right (2006) và cả bộ phim Time (2006) của đạo diễn tai tiếng Kim Ki Duk.

Sung Hyun Ah trên poster gây sốc của phim Lover.

Không chỉ mạnh bạo trên màn ảnh, Sung Hyun Ah còn nổi tiếng với lối sống "thoáng" ngoài đời. Năm 2002, cô khiến công chúng ngỡ ngàng khi bị khởi tố vì nghi ngờ sử dụng trái phép nhiều lần một dạng thuốc lắc.

Theo phía cảnh sát, nữ diễn viên này đã nhiều lần mua thuốc lắc và sử dụng tại hộp đêm. Sung Hyun Ah đã bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam và nộp tiền phạt.

Song khi scandal dùng thuốc lắc chưa kịp lắng xuống thì Sung Hyun Ah lại gây chú ý bằng việc phát hành sách khỏa thân. Bộ sách với 150 bức ảnh nude của cựu Á hậu ban đầu chỉ được phát hành giới hạn cho đối tượng ở lứa tuổi trên 18 nhưng cuối cùng đã bị lan truyền tràn lan trên mạng.

Thời điểm đó Sung Hyun Ah đã bị dư luận Hàn chỉ trích gay gắt vì lạm dụng hình tượng khêu gợi, không phù hợp với các mỹ nhân xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu quốc gia.

Loạt ảnh nude của Sung Hyun Ah gây chấn động xứ Hàn hồi năm 2003.

Vụ bán dâm tiền tỷ và nỗ lực quay lại showbiz

Dù bị chỉ trích vì gợi cảm quá mức nhưng Sung Hyun Ah vẫn là nữ nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo. Phong cách táo bạo của cô được nhiều thiếu nữ học theo.

Tuy nhiên, hình tượng của Sung Hyun Ah đã hoàn toàn sụp đổ khi cô bị phát hiện có dấu hiệu bán dâm cho các đại gia Hàn Quốc.

Sung Hyun Ah bị cảnh sát Hàn Quốc khởi tố với cáo buộc nhận 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng) trong vụ quan hệ tình – tiền với doanh nhân Hàn kiều 3 lần trong năm 2010.

Sau nhiều lần ra tòa, Sung Hyun Ah bị Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) tuyên án bán dâm vào tháng 8 năm 2014 và phạt hành chính 2 triệu won (khoảng 40 triệu đồng). Tuy nhiên cô đã liên tục kháng án và cuối cùng phải đến tận 2 năm sau mới được Tòa chấp thuận xử trắng án.

Theo Tòa án, Sung Hyun Ah thừa nhận có nhận tiền của doanh nhân này nhưng không phải mua dâm. Cô giải thích hai người có quan hệ tình cảm nhưng khi biết người đàn ông không có ý kết hôn nên Sung Hyun Ah chủ động chấm dứt.

Thực tế, Sung Hyun Ah từng trải qua hai cuộc hôn nhân, đều là với các thương gia hơn tuổi nên việc cô có qua lại tình cảm với giới đại gia cũng không có gì lạ.

Dù thoát tội bán dâm nhưng Sung Hyun Ah không tránh khỏi bị chỉ trích nặng nề. Hầu hết ý kiến đều cho rằng chỉ trong một thời gian ngắn, Sung Hyun Ah không thể có được số tiền lớn nếu không phải mua bán dâm.

Kể từ sau khi hầu tòa, cựu Á hậu buộc phải lánh xa giới giải trí. Cô vắng bóng trong mọi lĩnh vực với hy vọng sự hằn học của dư luận hướng về phía mình sẽ phai nhạt dần.

Trong thời gian này, người đẹp gặp nhiều khó khăn về tài chính vì chồng thứ hai là doanh nhân họ Choi phá sản và vỡ nợ. Khi hai người ly thân để chuẩn bị ly hôn thì người đàn ông này đã tự vẫn bằng khí than trong ô tô.

Năm 2016, khi đã được trắng án, Sung Hyun Ah dũng cảm quyết định quay trở lại showbiz. Cô nhận một vai nữ phụ trong phim điện ảnh The Net của đạo diễn Kim Ki Duk. Tuy chỉ là một vai nhỏ và xuất hiện trong thời lượng ngắn ngủi nhưng điều này cũng đã đủ khiến dư luận dậy sóng.

Cư dân mạng Hàn phần lớn bày tỏ thái độ không ủng hộ việc Sung Hyun Ah hoạt động nghệ thuật.

Mạng xã hội đầy rẫy những bình luận gay gắt nhắm vào cô: "Danh tiếng đằng nào cũng tụt dốc rồi, đừng có nghĩ sẽ lại xuất hiện nữa", "Giỏi quá nhỉ. Đúng là gan to hơn trời. Có ai đó giải thích được không?", "Có nước nào mà bán dâm rồi còn được đóng phim không?".



Phản ứng của khán giả một lần nữa như cú tát trời giáng vào mong muốn làm lại cuộc đời của Sung Hyun Ah.

Tưởng rằng người đẹp đã bỏ cuộc thì đầu năm nay Sung Hyun Ah lại tuyên bố tái xuất bằng vai diễn truyền hình trong phim Wave, Wave. Sung Hyun Ah chia sẻ dù phải chịu chỉ trích tiêu cực nhưng vẫn muốn được diễn xuất vì đó là đam mê của cô.

Sung Hyun Ah tuổi 43.

"Đã 7 năm trời tôi không được nhận một vai diễn thực sự nào. Thi thoảng tôi vẫn nhận được những cuộc gọi quấy rối nhưng mời vai thì không.

Đến khi được đề nghị đóng bộ phim này, tôi đã rất bất ngờ và muốn được trải nghiệm nó ngay. Đây lại là phim truyền hình chiếu hàng tuần nên tôi hy vọng sẽ tiếp cận được nhiều khán giả", Sung Hyun Ah tâm sự.

Phim truyền hình Wave, Wave được phát sóng từ tháng 2 năm nay nhưng không gây được tiếng vang. Ở tuổi 43, nhan sắc của Sung Hyun Ah đã không còn được như trước và kỹ năng của cô cũng đã hao mòn sau nhiều năm nghỉ diễn.

Dù Sung Hyun Ah bất chấp tất cả, quyết tâm trở lại làm diễn viên bằng mọi giá nhưng tương lai sự nghiệp của cô không hề rộng mở. Sẽ rất khó khăn để cô vượt qua bất lợi tuổi tác cũng như vết nhơ không thể phai nhòa từ vụ án bán dâm.