Cuộc hôn nhân Brad Pitt và Angelina Jolie: Ngôn tình đấy nhưng không thiếu "chiêu trò" để PR tên tuổi

Ngày 3/9 vừa qua là ngày tình yêu đích thực lại một lần nữa lên ngôi, những câu nói đậm chất ngôn tình đánh phủ mọi ngõ ngách của mạng xã hội. Gần 1 năm sau cái ngày cả thế giới than thở Brad Pitt và Angelina Jolie ly dị, người hâm mộ lại được dịp mừng như trẩy hội khi tin cặp đôi tái hợp lên trang nhất của mọi tờ báo ăn khách.



Kỳ lạ là khi Brangelina kết hôn, ly dị, Brad bị tố bạo hành con, rồi cả hai trở về như thuở ban đầu sau 1 năm chìm đắm trong cuộc chiến ly hôn, phần đông khán giả vẫn loay hoay đảo mình theo vòng quay đời tư của họ, như cách "chị rắn" Taylor điều khiển dư luận vậy.

Và giờ họ lại phải thất vọng khi tin Brangelina quay lại chỉ là tin vịt? Nhìn lại mới thấy, các tình tiết trong chuyện tình, chuyện ly hôn, chuyện tái hợp của cặp vợ chồng này đều liên quan mật thiết với các sự kiện quảng bá phim. Tất nhiên công chúng chỉ đầu tố các tờ báo tung ra tin vịt, và nhân vật chính thì cứ im lặng nhưng vẫn được nhắc tên.

Cuộc tình đẹp ra đời giữa lòng showbiz hoa lệ

Không thể phủ nhận rằng, chuyện hôn nhân Brad và Angie thật sự đẹp như một cuốn tiểu thuyết với đầy đủ gia vị cần có cho một cuộc tình khiến cả showbiz phải điên đảo.

Nó không thiếu thứ gì từ những câu tỏ tình lãng mạn đến mức gai người, những hình ảnh mật ngọt vẽ lên tình yêu không toan tính giữa lòng Hollywood hoa lệ, và có cả những nút thắt cay đắng - điều thật sự tạo nên tính hấp dẫn cho một câu chuyện tình yêu ta thường thấy trên phim hay trong tiểu thuyết.

12 năm trước, Brad Pitt rũ bỏ mối tình trai tài gái sắc với "America's Sweetheart" Jennifer Aniston để theo đuổi tình yêu điên cuồng, nồng nhiệt với cô đào nổi loạn Angelina Jolie. Bao năm, Angelina và Brad bị mắng chửi vì cuộc tình sai trái, nhưng cả hai đều có được ánh hào quang mà ở đó công chúng đang vừa dõi theo họ vừa lẩm bẩm câu thần chú: "Để xem yêu nhau được bao lâu".

Và rồi cuộc hôn nhân dài hơn một thập kỷ và luôn tươi đẹp trong mắt công chúng đã cảm hóa được những trái tim sắt đá nhất. Trên mặt báo, gia đình Brangelina thật sự là một mái ấm lý tưởng: 2 vợ chồng quyền lực đứng cạnh nhau lung linh như cảnh phim điện ảnh, thêm đàn con đông đúc nghịch ngợm luôn được ăn ngon mặc đẹp là vừa đủ tạo nên một bức tranh đại diện cho sự sung túc.

Chỉ đến khi họ ly hôn, công chúng mới biết rằng không gia đình nào là không có vấn đề, kể cả gia đình quyền lực nhất nhì Hollywood - Brad và Angelina. Và mọi vấn đề bắt đầu vỡ lở từ đây.

"Họ luôn được đảm bảo giữ vững hình ảnh bậc cha mẹ yêu thương và chăm sóc con cái trước ống kính. Lúc cần, bảo mẫu sẽ lùi lại để cho cha mẹ và những đứa con lọt vào khung hình, trông giống như họ không hề nhờ đến sự giúp đỡ chuyên nghiệp nào cả", luật sư kiêm nhà báo kinh nghiệm 15 năm trong ngành giải trí Allison Hope Weiner cho hay.

Bảo mẫu đi theo sau gia đình Brangelina

Cuộc chiến ly hôn - gay cấn như phim và chiêu lôi kéo truyền thông

Ngay sau khi chuyện ly hôn bị tiết lộ, báo chí rầm rộ khai thác về từng động thái của hai ngôi sao quyền lực nhất nhì Hollywood. Brad và Angelina nhanh chóng đắm mình vào cuộc chiến đầy gay cấn với những chiêu bài khó đoán để giành quyền lợi.

Ở đây, cái họ tranh giành không phải là tiền bạc, danh vọng hay tiếng tăm, mà là quyền nuôi dưỡng 6 đứa trẻ nhỏ. Công chúng nói rằng, trong cuộc chiến này, ai lôi kéo được truyền thông sẽ là người lôi kéo được cả thế giới về mình. Và Angelina đã làm được điều này, còn Brad thì không.

Theo tạp chí People vào năm 2016, Angelina Jolie đã thuê hẳn chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông danh tiếng Judy Smith cố vấn cho cô trong cuộc chiến ly hôn, mục đích là để gây dựng lại hình ảnh bị hao hụt trong vụ ly dị và điều chỉnh công tác truyền thông.

Dù đã thuê luật sư quyền lực nổi tiếng Hollywood - Lance Spiegel của Michael Jackson, nhưng Brad Pitt vẫn yếu thế. Có thể thấy rõ, anh hoàn toàn mang tiếng xấu, trong khi Angelina lại được công chúng nhìn bằng ánh mắt thương cảm.

Người chủ động là người giành lợi thế. Angelina chủ động đâm đơn ly hôn, lên tiếng tố Brad Pitt không quan tâm con cái, lạm dụng rượu, cần sa đến mức gây ảnh hưởng xấu tới những đứa trẻ. Và quan trọng hơn hết, tờ tin tức đầu tiên được chọn là nơi tuyên bố tin ly hôn lại chính là trang lá cải TMZ chứ không phải People uy tín.

Ngay sau tin ly hôn, Brad dính phải tin đồn tằng tịu với bạn diễn đã có chồng Marion Cotillard, và câu chuyện bỏ vợ - cướp chồng 12 năm trước từng ghim sâu vào tiềm thức của người hâm mộ một lần nữa lặp lại, khiến hình ảnh của nam tài tử "Mr. & Mrs. Smith" thêm phần xấu xí dù đó là tin đồn thất thiệt đi chăng nữa.

Ít lâu sau, Brad Pitt tiếp tục rơi vào thế bất lợi khi tờ TMZ tiết lộ toàn bộ chi tiết về cuộc xung đột giữa anh và Maddox trên chuyến bay từ Pháp về Los Angeles.

Thời điểm đó, Brad bận bịu với cuộc điều tra bạo hành, yếu thế hẳn trong vụ xung đột giành quyền nuôi con và xuất hiện trên mặt báo với dáng vẻ của một kẻ làm cha đáng trách. Trong khi đó, báo chí chỉ đưa tin Angelina gầy rộc còn 34 kg vì rối loạn ăn uống hậu ly hôn.

"Mọi người nghĩ rằng bằng cách nào giới truyền thông tìm ra thông tin một cặp cha mẹ bị điều tra vì không chăm sóc tốt cho những đứa con của mình? Thông tin về cuộc điều tra đã bị rò rỉ bằng cách này hay cách khác đó thôi", theo luật sự Allison Hope Weiner.

Thời điểm phát ngôn trùng với đợt quảng bá phim. Liệu có phải trùng hợp?

Thời điểm cuối năm 2016 khi cuộc chiến ly hôn còn gay cấn, cả Brad Pitt và Angelina đều tránh ra mặt trước truyền thông. Tất cả lời phát ngôn hai ngôi sao chia sẻ đều được công bố qua người đại diện hoặc tiết lộ qua bạn bè thân thiết.

Nhưng từ đầu năm 2017, cả hai đã quay lại với các hoạt động nghệ thuật, bắt đầu tập trung quảng bá cho bộ phim của mình. Cũng từ đây, họ cũng thường xuyên lên tiếng về cuộc ly hôn ồn ào và mơ hồ úp mở về chuyện tái hợp.

Tháng 2/2017, Angelina Jolie lần đầu lên tiếng về cuộc ly hôn. Trùng hợp thay, Angelina lại chọn đúng đợt cô đưa các đứa nhỏ sang Campuchia để quảng bá cho bộ phim "First They Killed My Father" của mình với tư cách đạo diễn.

Nhiều người cho rằng đây bước đi đã được nữ diễn viên tính toán kỹ lưỡng. Trong bài phỏng vấn đầy xúc động, Angelina đã nhen nhóm hi vọng tái hợp trong mắt người hâm mộ, khiến dư luận một lần nữa dậy sóng, bán tín bán nghi về việc Brangelina có cơ hội làm lại bằng một câu nói:

"Chúng tôi là một gia đình, chúng tôi sẽ luôn là một gia đình". Nhờ vậy mà chuyến đi tới Campuchia của Angelina được báo chí đưa tin rầm rộ.

Ngày 2/9/2017, nữ minh tinh chính thức châm ngòi cho tin đồn quay lại với Brad Pitt khi bày tỏ: "Tôi không thích sống độc thân". Không trực tiếp đề cập đến người chồng cũ, nhưng Angelina lại lồng ghép câu nói này khi nhắc đến việc bản thân trải qua một năm khó khăn đến thế nào - ám chỉ thời kỳ cô và Brad ly hôn.

Đáng chú ý nhất là việc Angelina chọn đúng sự kiện công chiếu bộ phim "First They Killed My Father" ở liên hoan phim Telluride, nơi cô dắt tay 6 đứa con của mình lên thảm đỏ danh giá, để úp mở về việc quay lại với Brad.

Angelina thường xuyên chọn đúng thời điểm quảng bá cho phim và dắt theo bọn trẻ để lên tiếng về Brad Pitt

Chỉ sau đó 1 ngày, tờ The Sun khẳng định như đinh đóng cột rằng cặp đôi đã quay lại, vẽ ra một màn tái hợp đẹp như tranh: "Brad bước lên phía trước đầu tiên, rồi họ lao vào vòng tay của nhau. Họ đã khóc nhiều, và không còn giấu giếm điều gì trong lòng".

Nhưng mặc kệ tin đồn, mặc kệ báo chí rầm rộ, Angelina Jolie vẫn giữ im lặng. Và đúng như dự đoán, vào ngày 4/9, Angelina bất ngờ thông báo kế hoạch trở lại với phần tiếp theo của "Maleficent" và tiếp tục trải lòngvề Brad trong sự kiện quảng bá phim vào ngày 10/9/2017.

Brad Pitt cũng không thua kém vợ cũ trong cuộc chiến PR tên tuổi này. Đơn cử vào tháng 5/2017, nam diễn viên tung ra bộ ảnh lần đầu tiên sau khi chia tay Angelina Jolie, gây chấn động khi tự nhận lỗi sai và tiết lộ về thói nghiện ngập đáng trách của mình.

Đáng nói, bộ ảnh này của Brad sau đó bị dân tình la ó vì quá giả tạo. Trong ảnh, Brad mắt ngấn lệ đầy u sầu, quằn quại trên nền cát trắng, gây cảm giác đau khổ khiên cưỡng. Tung ra tin tức gây chấn động, nam tài tử được cho là nhân dịp để quảng bá cho tác phẩm bị chê lên chê xuống "War Machine".

Bộ ảnh bị chê là giả tạo của Brad Pitt

Hoàn toàn có thể nói rằng, giữa Brad và Angelina thật sự tồn tại thứ tình yêu lãng mạn, chân thành và ấm áp. Nhưng dù sao, cặp đôi minh tinh đình đám này đã phần nào "đưa đẩy" cuộc hôn nhân của mình vào dòng chảy của những chiêu trò PR tên tuổi. Và cuộc chiến này sẽ tiếp tục tốn nhiều giấy mực của báo giới cho đến khi hai người thật sự trở về bên nhau, yên ấm như thuở ban đầu.