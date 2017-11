Cuộc đua giảm giá ngày càng khốc liệt: Kia Morning vừa lùi về mốc 200 triệu đồng

Thaco vừa gây sốc khi giảm giá hàng loạt các sản phẩm xe Kia lắp ráp trong nước bao gồm cả Morning, Cerato, Sedona. Trong đó có mẫu xe bán chạy là Kia Morning đã tuột xuống mốc 200 triệu đồng.

Bảng giá mới của Thaco

Cụ thể, trong phân khúc xe cỡ nhỏ, chiếc Kia Morning MT 1,0L được điều chỉnh giảm từ 305 triệu xuống còn 295 triệu đồng. Ở thời điểm năm 2018, giá xe còn 290 triệu đồng.

Morning EX 1,25L giảm từ 315 triệu xuống còn 305 triệu đồng. Đến năm 2018, xe tiếp tục được giảm thêm 6 triệu đồng, về mốc 299 triệu đồng.

3 phiên bản khác là Morning Si MT 1,25L, Morning Si AT 1,25L và Morning S AT 1,25L cũng có mức giảm từ 12 - 14 triệu đồng. So với đối thủ của Kia là Huyndai Grand i10, mức giá mà Thaco đưa ra có phần hấp dẫn hơn.

Với lợi thế giá thành rẻ, Kia Morning từ đầu năm 2017 đến nay luôn lọt vào top 10 xe bán chạy nhất tại Viêt Nam. Trong 9 tháng năm 2017, đã có hơn 16.000 xe Kia được bán ra thị trường Việt Nam. Thaco đặt kỳ vọng, đến hết năm 2017, doanh số sẽ vượt qua 22.000 xe.

Đối với phân khúc xe hạng C, Cerato được Thaco giảm khá mạnh, từ 14 - 32 triệu đồng. Phiên bản đắt nhất trong phân khúc này đang được niêm yết giá bán 775 triệu đồng.



3 phiên bản của mẫu xe du lịch hạng D Kia Optima được lắp ráp trong nước là 2.0 AT, 2.0 ATH cùng 2.4 GT Line được giảm khoảng 20 - 25 triệu đồng.

Mẫu MPV cỡ lớn Sedona sử dụng động cơ diesel lắp ráp trong nước nhận được mức giảm giá cao nhất trong đợt này. Sedona bản cao cấp sử dụng động cơ diesel được giảm 31 triệu đồng, Sedona bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ diesel được giảm 21 triệu đồng, bản động cơ xăng vẫn giữ nguyên giá bán 1,158 tỷ đồng.

>>> Xem thêm: Vì đâu xe hơi giảm giá mạnh nhưng vẫn "ế chỏng chơ"?