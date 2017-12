Cuộc đời kỳ lạ của chú khỉ đầu chó Jackie: “Người lính” dũng cảm được vinh danh sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất

Cuộc chiến tranh nào cũng vậy, những người ở đầu chiến tuyến, trực tiếp xông pha chiến đấu dưới màn mưa bom biển đạn vì bảo vệ lý tưởng và tổ quốc của mình, luôn là những con người dũng cảm và kiên cường nhất.



Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, có một người lính vô cùng đặc biệt, hiên ngang trước quân địch dũng mãnh, tận tâm tận lực cùng các đồng đội trong từng trận đánh.

Người lính ấy tên là Jackie, tuy là một chú khỉ đầu chó nhưng công sức mà chú đã đóng góp cho quân đội Nam Phi phải nói là chẳng kém cạnh bất kỳ ai.

Jackie không phải là chú khỉ đầu chó duy nhất từng được tuyển dụng để phụ việc cho con người tại Nam Phi. Trước đó một chú khỉ khác tên Jack, được đào tạo để trở thành một nhân viên hỏa xa, và chú khỉ ấy đã luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Tuy vậy với Jackie, chú khỉ lại gia nhập quân đội với một trách nhiệm nặng nề và nguy hiểm hơn rất nhiều. Jackie phải chiến đấu ở tiền tuyến, giúp đỡ các chiến sĩ trong rất nhiều trận đánh ác liệt với quân địch. Điều đặc biệt gì ở Jackie khiến cho chú khỉ này được quân đội trọng dụng đến như thế?

Ảnh: Internet

Jackie là một chú khỉ đầu chó Chacma. Cuộc đời của Jackie ban đầu cũng rất bình thường, là một con vật nuôi của người chủ tên Albert Marr.

Albert phát hiện Jackie khi chú khỉ nhỏ lang thang trên nông trại của ông vào một buổi chiều. Vì nhìn thấy chú khỉ rất đáng yêu, Albert quyết định đem nó về nuôi như một con vật cưng ở trong nhà.

Jackie sống cùng Albert trong một vài năm. Cả hai bắt đầu hình thành mối dây liên kết vô cùng sâu sắc. Jackie luôn nghe lời và trung thành với chủ nhân, còn Albert thì huấn luyện và thương yêu chú khỉ như một thành viên trong gia đình.

Ảnh: Internet

Đến năm 1915, Albert được lệnh gọi đi nhập ngũ. Vì không muốn bỏ rơi Jackie ở nhà, Albert đã xin phép người chỉ huy và cuối cùng ông đã được mang cả Jackie cùng gia nhập vào quân đội.

Vào quân ngũ, Jackie cũng được đối xử như một người lính thực thụ. Chú được phát một bộ đồng phục với phù hiệu, nón, sổ chấm công và cả bộ đồ ăn riêng của mình. Jackie cũng tham gia vào các buổi luyện tập và phải thực hiện nhiệm vụ không khác gì các đồng đội.

Ảnh: Internet

Jackie thích nghi rất nhanh chóng, không lâu sau chú đã bắt đầu cư xử giống như một người lính. Khi chỉ huy đi ngang qua, Jackie đứng thẳng nghiêm túc giơ tay chào.

Vì có khứu giác và thị giác rất tinh anh, Jackie được tin tưởng giao cho nhiệm vụ canh gác về đêm khi những đồng đội khác nghỉ ngơi.

Với sự nổi tiếng của mình, Jackie sau đó được vinh dự trở thành linh vật của Trung đoàn 3 Transvaal của quân đội Nam Phi. Jackie theo chân các đồng đội trong rất nhiều trận đánh lịch sử trong suốt cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Ảnh: Internet

Trong một lần chiến đấu tại Pháp, Jackie bị trọng thương bởi hỏa lực của quân địch. Các bác sĩ nhanh chóng đưa Jackie trở về doanh trại để chữa trị nhưng đáng tiếc một chân của chú khỉ phải bị cắt bỏ.

Quá trình phẫu thuật cắt chân buộc Jackie phải bị gây mê, mà liều lượng và những ảnh hưởng của thuốc gây mê đối với loài khỉ đầu chó ra sao không ai biết được.

Các bác sĩ quân y rất lo lắng rằng Jackie sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ấy vậy mà sau vài ngày hôn mê, Jackie đã hồi tỉnh một cách kỳ diệu.

Ảnh: Internet

Vì sự dũng cảm và những cống hiến tận tụy của mình, Jackie vinh dự được trao huy chương Medal of Valor và được thăng cấp từ binh nhì trở thành hạ sĩ. Kết thúc chiến tranh, Jackie được lệnh giải ngũ tại trại Maitland ở Cape Town.

Ngoài ra chú khỉ còn được cấp giấy phép xuất ngũ, được nhận lương hưu quân đội và đơn xin việc dành cho lính xuất ngũ.

Ảnh: Internet

Jackie trải qua những năm tháng sống yên bình và hạnh phúc cùng gia đình Albert cho đến khi qua đời vào năm 1921.

Cho đến ngày hôm nay, Jackie là chú khỉ đầu chó duy nhất từng tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và cũng là chú khỉ đầu chó duy nhất được thăng đến cấp hạ sĩ.

(Nguồn: all that is interesting)