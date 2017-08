Cuộc đời đầy sóng gió của nữ giám đốc từng phá sản, bị đuổi khỏi nhà, phải đi làm gái bán dâm nuôi thân

Là phụ nữ, ai chẳng mong có được cuộc sống đầy đủ, an yên bên chồng con, gia đình và những người mình yêu quý.

Nhưng không phải ai cũng có được cái diễm phúc đó. Pamela Lim cũng từng là một người phụ nữ bất hạnh khi mới 29 tuổi đã phải gánh khoản nợ 500.000 đô Sing (tương đương hơn 8,3 tỷ đồng) do công ty phá sản, thất nghiệp, bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà và phải bán thân kiếm sống.

Người phụ nữ Singapore tưởng mãi sẽ không thể ngóc đầu lên nổi thì bất ngờ may mắn lại mỉm cười khi đưa đến cho cô người đàn ông của cuộc đời mình.

Tâm sự với tờ Happiness Notebook về quá khứ chông gai mà mình đã trải qua, Pamela không kìm được xúc động dù nó đã trôi qua lâu lắm rồi.

Theo đó, khi còn là một cô gái đôi mươi đầy ước mơ và hoài bão, Pamela đã thành lập một công ty riêng về quản lý sự kiện.

Nếu công ty cứ vậy mà phát triển có lẽ bây giờ Pamela đã là một triệu phú thành công rồi, thế nhưng, sóng gió nổi lên vào năm 2004 khiến công ty phá sản và nữ giám đốc trẻ phải ôm nợ 50.000 đô Sing (khoảng hơn 800 triệu đồng).

Pamela Lim đã trải lòng về cuộc đời đầy sóng gió của mình.

Trẻ người non dạ nên Pamela ôm ý định phục thù nhanh chóng bằng cách đầu tư thu lợi nhanh với một người bạn.

Ngờ đâu, người bạn lừa đảo này đã ôm hết số tiền cao chạy xa bay khiến cho Pamela lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và mất luôn công việc lễ tân để kiếm sống qua ngày. Trong khi đó, số tiền vay nợ đã lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 500.000 đô Sing (khoảng hơn 8,3 tỷ đồng).

Rơi vào cảnh cùng quẫn vì bị siết nợ, Pamela đánh liều lấy cắp trang sức của mẹ đi cầm cố. Hành vi này đã khiến cho cô và các thành viên khác trong gia đình xảy ra mâu thuẫn trầm trọng và dẫn tới quyết định dại dột nhất cuộc đời Palmela: Đi làm gái.

"Vì vấn đề tiền bạc mà tôi và gia đình không nhìn mặt nhau. Quá tức giận vì tôi dám lấy trang sức của mẹ đi bán, anh trai tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi lúc đó rất thê thảm vì vừa thất nghiệp, vừa không có nơi để đi lại không một xu dính túi nên đã tìm đến con đường bán trôn nuôi miệng", Pamela Lim kể lại.

Suy sụp và chán chường vì bị đuổi ra khỏi nhà, cô gái 29 tuổi đã tìm tới quán cà phê internet mong tìm được một ai đó có thể chia sẻ nỗi lòng.

Thế nhưng, tại đây thay vì những lời an ủi, Pamela lại nhận được những lời đề nghị không mấy đứng đắn từ những bạn chat nam giới. Vào khoảnh khắc cùng quẫn, Pamela chợt nhận ra cô có thể kiếm tiền từ việc này và bắt đầu nhận "đi khách".

Cuốn tự truyện của cô đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người.

Trong suốt 8 tháng trời làm gái bán hoa, người phụ nữ này đã trải qua không biết bao nhiêu tủi nhục khi trở thành món đồ chơi của đàn ông, thậm chí còn mắc bệnh lậu.

Mặc dù căm ghét công việc buôn phấn bán hương nhưng Pamela vẫn phải cắn răng tiếp tục để kiếm tiền nuôi thân và trả nợ. Pamela Lim chưa bao giờ dám nghĩ sẽ gặp được người đàn ông của đời mình trong số những "khách hàng" chỉ chăm chăm ăn sống nuốt tươi ả gái bán hoa là cô lúc ấy.

Ông trời đã lấy đi của cô tài sản, gia đình nhưng đã đưa Eric đến bên cô.

"Trước khi gặp Eric, tôi bị đối xử như một món đồ chơi chỉ để thỏa mãn ham mốn của đàn ông không hơn không kém. Thế nhưng, Eric hoàn toàn khác. Anh không đòi hỏi gì ở tôi, đối xử tử tế với tôi, mua đồ ăn cho tôi và còn dẫn tôi đi khám bác sĩ. Ở bên anh, tôi luôn thấy thoải mái", Pamela chia sẻ.

Về phía Eric, dù biết Pamela làm gái bán hoa nhưng anh không thể ngăn mình dành tình yêu cho cô được. Eric chia sẻ anh đã từng tự vấn không biết bao lần rằng liệu gắn bó cuộc đời mình với Pamela có phải là quyết định đúng đắn không. Thế rồi, dù có đắn đo bao lần thì con tim anh vẫn mách bảo đây là người phụ nữ anh muốn giữ bên cạnh cả đời.

"Tôi chẳng màng đến quá khứ của cô ấy bởi ai chẳng có quá khứ. Cuộc đời là vậy mà, đúng không? Ai chẳng có nỗi khổ của riêng mình", chồng Pamela tâm sự.

Giờ đây cô đã có một gia đình hạnh phúc bên chồng và 3 người con trai.

Eric đã giúp Pamela trang trải nợ nần và ở bên động viên cô lúc cô suy sụp nhất. Đó là thời điểm bố cô phát hiện con gái đi bán dâm.

Xấu hổ và nhục nhã, Pamela đã định trầm mình tự vẫn ở East Coast Park nhưng Eric đã tìm được và cùng cảnh sát cứu cô thoát khỏi tử thần. Sau khi trải qua một đợt điều trị tâm lý và bình phục trở lại, cặp đôi đã quyết định kết hôn khi Pamela mang thai đứa con đầu lòng.

Đám cưới của hai vợ chồng diễn ra vô cùng giản dị với chỉ 4 bàn tiệc mời người thân hai gia đình. Không ảnh cưới cũng chẳng váy cưới rình rang nhưng 2 vợ chồng Pamela và Eric sống với nhau hạnh phúc tới bây giờ.

Gia đình hạnh phúc của Pamela Lim.

Bà mẹ 3 con đang tiếp tục công việc với ngành tiếp thị số trong khi chồng cô làm giám đốc điều hành tại một công ty IT. Anh Eric cho biết hai vợ chồng vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ nhưng họ hạnh phúc khi sống bên nhau.

Câu chuyện cuộc đời của Pamela đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Bởi vậy, cô quyết định chia sẻ tất cả trong cuốn tự truyện "Love Heals: How I Turn My Life Around" (Tạm dịch: Sức mạnh của tình yêu: Làm thế nào tôi có thể xoay chuyển được cuộc đời mình) với hi vọng có thể giúp đỡ những người đang gặp phải khó khăn, đặc biệt là những người phụ nữ bị ép phải bước chân vào ngành công nghiệp mại dâm có đủ dũng khí để vượt qua vũng lầy của cuộc đời.