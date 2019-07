Cuộc đối đầu nghẹt thở giữa chủ nhà và 4 tên cướp có súng: Công an vào cuộc

Clip: Camera an ninh ghi lại cảnh giang hồ nổ súng tấn công chủ nhà.

Ngày 10/7, Công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra truy xét nhóm thanh niên cầm súng và súng điện xông vào nhà dân ở Củ Chi vào lúc rạng sáng tấn công khiến ông Hà Văn Ngà (48 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) bị xây xát và cháu Hà Văn Đ. (15 tuổi, con ông Ngà) bị thương.

Trước đó, vào rạng sáng 6/7, nhóm thanh niên 4 người tay lăm lăm súng ngắn, súng điện xông vào nhà ông Ngà rồi cạy cửa phòng ông và phòng con trai.

Phát hiện sự việc, ông Ngà cầm bình chữa cháy ra chống trả thì nhóm này liên tục nổ súng để hăm doạ và tìm cách khống chế con trai ông để thoát thân.

Theo lời kể của ông Ngà, khoảng 3h sáng 6/7, nghe nhiều tiếng động lạ trước nhà nên ông tỉnh giấc. Khi quan sát hình ảnh camera an ninh thì ông phát hiện có nhóm thanh niên đột nhập vào sân, tay lăm lăm súng ngắn, roi điện đang tìm cách cạy cửa phòng ngủ của vợ chồng ông Ngà và phòng của con trai ông.



Lúc này, ông Ngà dặn vợ gọi điện sang phòng bên cho con trai thông báo tình hình và tìm cách xử lý. Ngay sau đó, ông Ngà cũng gọi điện cho người hàng xóm gần nhà mình rồi lấy bình cứu hoả phòng thủ.

Đầu súng toé lửa (khoanh tròn) khi tên cầm đầu bắn về hướng ông Ngà.

Khi cửa phòng con trai ông đã bị phá và phát hiện hai thanh niên to cao đang khống chế con mình, ông Ngà vội ôm bình chữa cháy xông ra cửa rút chốt, xịt thẳng vào tên cầm súng. Tuy nhiên, hai thanh niên bên trong đã khống chế con trai ông Ngà, lôi ra sân để uy hiếp.

Ông Ngà liên tục xịt bình chữa cháy vào tên cầm súng và tìm cách giải cứu con trai còn vợ gia chủ cầm điện thoại la lớn cảnh sát đang đến để nhóm đối tượng buông con mình ra.

Một đối tượng sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường còn 3 thanh niên vẫn cố khống chế thiếu niên 15 tuổi và tấn công nam gia chủ.

Ông Ngà dùng bình chữa cháy để chống trả nhóm giang hồ có súng.

Do đêm vắng, nhà nằm trong khu hẻo lánh, xung quanh không có nhà nào ở nên không ai biết để tới ứng cứu. Trong lúc cùng đường, ông Ngà chạy vào nhà lấy cây súng hơi giả dùng để trang trí mang ra giả vờ lên đạn và chĩa về hướng nhóm côn đồ.

Sau gần 5 phút chống trả, con trai ông Ngà thoát ra được và chạy về hướng bố mẹ nhưng bị một tên trong nhóm cầm gậy đánh vào người. Nhóm đối tượng trên khi bỏ đi đã để lại trong sân một cây gậy bằng sắt.

“Khi bỏ đi, tên cầm đầu doạ sẽ giết cả nhà tôi. Khi chạy ra đường, tên này còn nổ một phát súng hướng về phía sau nhưng không trúng một ai”, ông Ngà nói.

Khu vực trước sân nhà ông Ngà, nơi xảy ra vụ hỗn chiến.

Đến sáng, ra kiểm tra thì ông Ngà phát hiện con chó của gia đình ông bị một phát đạn bắt sượt qua đùi chảy nhiều máu. Cả gia đình ông may mắn thoát nạn, bị xây xát nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn.

“Đến hôm sau mở camera xem lại mới thấy kinh hoàng. Chúng mặc quần áo, đeo khẩu trang kín mít, đeo găng tay như dân chuyên nghiệp. May mà chúng nổ súng nhưng không trúng ai trong nhà”, ông Ngà nói.

Sáng 6/7, công an huyện Củ Chi có mặt tại hiện trường trích xuất camera an ninh điều tra vụ việc. Đại diện công an huyện Củ Chi cho biết, đã lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh đồng thời khởi tố vụ án cướp tài sản để điều tra làm rõ.