Cùng là tuổi Tý song ai sinh vào các năm này dễ gặp may mắn và giàu có nhất

Người tuổi Tý nói chung có tính cách như thế nào?



Trời sinh người tuổi Tý đa phần đều là những con người thông minh, nhanh nhạy, dễ đạt được thành công và giàu có trong cuộc sống xong lại yêu thích một cuộc sống trầm lặng, yên ổn không phô trương.

Lạc quan, tràn đầy năng lượng, người tuổi Tý được nhiều người khác yêu quý. Họ cũng rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, song lại hơi cứng đầu và nghiêng về sự chủ quan của bản thân nên nhiều lần khiến đối phương thất vọng.

Về phương diện tài chính, họ thích tích trữ tiền của và đôi khi bị nhận xét là người chặt chẽ trong chuyện chi tiêu. Tuy nhiên, cũng do thói quen thích tích trữ này, đôi khi người tuổi Tý lại tiêu tốn vào những thứ không cần thiết.

Theo các chuyên gia phong thủy, cùng là tuổi Tý, nhưng do có Thiên can khác nhau nên sự may mắn hay thành công ở mỗi tuổi cũng nhau và trong số đó, 2 tuổi 1972 và 1984 được cho là những tuổi đặc biệt may mắn.

Tuổi Canh Tý, sinh năm 1960

Những người sinh năm Canh Tý 1960 có mệnh Thổ, Bích Thượng Thổ, nghĩa là Đất tò vò, hay còn gọi là Đất trên tường, ý chỉ tường thành (bích là bức tường). Bích Thượng Thổ che mưa, che nắng, ngăn ngừa trộm cướp, thú dữ, bảo vệ cho con người.

Một trong những tính cách dễ nhận thấy của những người sinh năm này là sự ổn định, từ lập trường, tư duy, quan điểm nhìn nhận đến lối sống và công việc, ít biến đổi. Họ cũng có nhân sinh quan rõ ràng, trắng đen phân biệt rõ, không nhập nhằng.

Can Canh hành Kim, chi Tý hành Thủy nên có nền tảng căn cơ phúc đức cao dày, thường dễ đạt thành công lớn trong cuộc sống. Đa phần người tuổi Canh Tý đều có cuộc sống ổn định, ít biến động, có khả năng biến họa thành phúc.

Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972

Những người sinh năm 1972, Nhâm Tý có mệnh Mộc, là Tang Đố Mộc – Gỗ cây dâu. Từ mệnh Tang Đố Mộc, có 1 điều dễ nhận thấy trong tính cách của họ là sự mềm dẻo, uyển chuyển, khéo léo vô cùng mà nhiều người khác không có được.

Họ làm gì cũng nghĩ đến đối phương, lại giao tiếp khôn khéo, ứng xử linh hoạt nên dễ chiếm được thiện cảm của người khác, đặc biệt thành công trong lĩnh vực kinh doanh, kiếm được nhiều tiền và dễ trở nên giàu có sung túc ngay từ thời tuổi trẻ.

Đặc biệt, can Nhâm thuộc dương Thủy, phối hợp với chi Tý thuộc dương Thủy. Chính vì Thiên can, Địa chi tương hòa báo hiệu một thế hệ anh kiệt tài năng dễ xuất hiện từ lứa tuổi này.

Từ trung vận và hậu vận trở đi, đa số những người tuổi Nhâm Tý đều có một cơ ngơi đáng nể cùng một mái ấm hạnh phúc, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984

Những người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984 có mệnh Kim (Hải Trung Kim - Vàng trong biển). Tuy không mềm dẻo linh hoạt đáng ngưỡng mộ như người tuổi Nhâm Tý, nhưng họ lại có được sự cứng cỏi vững vàng cùng sự may mắn về Thiên can nên cũng có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp.

Can Giáp thuộc dương Mộc, chi Tý thuộc dương Thủy. Trường hợp Địa chi sinh ngược cho Thiên can được coi là một dạng may mắn và do đó, những người sinh năm Giáp Tý thường gặp được những vận may vào phút chót đến chính bản thân họ cũng bất ngờ.

Tuổi Giáp có Lộc cách nên nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, người tuổi Giáp Tý thường dễ trở nên giàu có.

Tuy nhiên, đúng như tên gọi của nạp âm này, Hải Trung Kim, họ là những người sống nội tâm, ít chia sẻ, thổ lộ, khép kín. Họ hiếm khi chia sẻ chuyện riêng với người khác và do đó, nếu được họ tâm sự có nghĩa là họ rất coi trọng bạn.

Những người Hải Trung Kim có một quan điểm khá phổ biến, đó là "Người không vì mình, trời tru đất diệt", do đó trước khi nghĩ đến người khác, họ thường nghĩ và lo cho mình trước. Nhiều người cho rằng điều này là ích kỷ.

Tuy nhiên, đây là một suy nghĩ thực tế, vì nếu bản thân còn không lo xong cho mình mà phải nhờ vả người khác thì làm sao có thể lo cho ai?

Sinh năm Bính Tý, 1996

Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996 có mệnh Thủy (Giản Hạ Thủy – Mạch nước ngầm): Can Bính thuộc Hỏa, chi Tý thuộc Thủy. Địa chi khắc can, đây là một yếu tố bất lợi, vì sinh ra trong nghịch cảnh, cuộc đời nhiều sóng gió, thử thách, phải gian khổ mới có thành công.

Những người mệnh Giản Hạ Thủy rất phức tạp trong tính cách, vì can Bính thuộc Hỏa mà nạp âm bản mệnh của họ lại thuộc Thủy, do đó nội tâm của họ thường có sự mâu thuẫn, vừa nhiệt tình vừa trầm lắng, vừa hăng say vừa điềm tĩnh.

Giản Hạ Thủy rất thông minh, hành Thủy chủ về trí tuệ nên họ học hành giỏi giang, sáng tạo, nhiều ý tưởng mới lạ, giỏi ứng biến trong mọi tình huống.

Tuy nhiên cũng vì thông minh, hiểu biết nhiều nên họ thường đa nghi, do dự, không quyết đoán, tốn nhiều thời gian so sánh, cân nhắc giữa lợi và hại.

Nhiều khi chính vì sự do dự khiến họ mất đi cơ hội tốt. Nhưng ưu điểm là khó kẻ nào khác có thể lừa gạt, giăng bẫy hay dụ dỗ được họ.

Trải qua thời tuổi trẻ chật vật, nhiều biến động, song từ trung vận trở đi, những người Bính Tý bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định và trở nên dư dả sung túc khi về già.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả luôn có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

