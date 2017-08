Cục trưởng chống tham nhũng lên tiếng việc thu hồi tài sản phạm tội của Trịnh Xuân Thanh

Bộ Công an cho biết, ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú sau gần 1 năm bỏ trốn.



Trao đổi với PV vào chiều 1/8, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, Trịnh Xuân Thanh là bị can của vụ án đã bị khởi tố, bỏ trốn và bị truy nã nên việc đầu thú sẽ giúp cho cơ quan điều tra làm rõ vụ án.



"Sau khi Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú thì các việc tiếp theo sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý", ông Đạt nói.

Ông Trịnh Xuân Thanh đang bị điều tra về hai tội là Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng và Tham ô tài sản.



Về việc này, ông Đạt cho hay, toàn bộ tài liệu thanh tra về các dấu hiệu vi phạm của Trịnh Xuân Thanh đã được chuyển sang cơ quan điều tra, Bộ Công an và sẽ phải tiến hành điều tra, làm rõ các tội danh trên.

"Trong quá trình điều tra phát hiện, chứng minh được Trịnh Xuân Thanh tham ô, tham nhũng tài sản thì phải tiến hành kê biên, phong tỏa, thu hồi cho Nhà nước", ông Đạt nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Đạt cũng nêu rõ một thực tế, là không dễ phát hiện, thu hồi. được tài sản tham nhũng và những người vi phạm thường làm đủ kiểu để che giấu, thậm chí tẩu tán ra nước ngoài.



Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Tư lệnh quân khu 4 cũng cho rằng, ngoài việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình xử lý, giải quyết vụ án có liên quan thì một vấn đề khác cũng cần được quan tâm đó là việc thu hồi tài sản vụ án.

"Nếu Trịnh Xuân Thanh thực sự thấy sai lầm của mình thì sẽ thành khẩn khai báo về trách nhiệm của những người có liên quan, những người chưa bị lôi ra ánh sáng và có thể được xem xét khoan hồng còn nếu không thành khẩn thì tội sẽ còn nặng hơn.

Nhưng vấn đề quan trọng là cần phải xem xét, thu hồi các tài sản do vi phạm mà có để giảm thiệt hại cho đất nước, cho nhân dân", tướng Thước chỉ rõ.

Còn đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú đã cho thấy kết quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng của chúng ta đạt được kết quả.

Đồng thời, ông cũng nhìn nhận, ở đây, có thể sau một thời gian bị truy nã đỏ quốc tế, Trịnh Xuân Thanh biết không thể trốn tránh được, thấy không có con đường khác, hoặc thấy ăn năn hối cải hoặc muốn quay về để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

"Đây là kết quả tích cực, bởi Trịnh Xuân Thanh là một đầu mối quan trọng trong vụ án đã bị khởi tố về những sai phạm tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) .



Từ việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú, chắc chắn những khai báo sẽ là căn cứ để cơ quan chức năng điều ta, xác minh, đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ án", ông Xuyền nhấn mạnh thêm.