Cửa ngõ Tân Sơn Nhất ùn tắc nghiêm trọng: Vì sao cầu vượt 240 tỷ đồng vô dụng?

Bắt 6 người trong vụ án "hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân"

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ án "Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".