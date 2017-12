Cứ ngỡ "nam nhân giấu mặt" nhà bên gửi thư tình, cô gái liền mở ra xem, nội dung thư khiến cô choáng váng

Ngày nay, wifi có lẽ chỉ là một thứ vô hình nhưng lại nhận được rất nhiều cảm tình của những người dùng điện thoại thông minh hay laptop và các thiết bị kết nối mạng xã hội khác, thậm chí họ còn xem wifi là thứ "sống chết" phải có cho bằng được.

Thế là người người xài wifi, nhà nhà lắp wifi, ra quán cà phê vừa đặt mông xuống ngồi cũng một hai đòi xin mật khẩu wifi, chưa kể nhà mình hư wifi cũng phải bằng mọi giá "thảo mai" xin dùng ké wifi nhà hàng xóm.

Và xoay quanh cái việc "thảo mai" xin dùng ké wifi trên, mới đây có một cô nàng đăng đàn kể một câu chuyện tương tự, về một anh bạn hàng xóm nhà bên, đã "mạo muội" xin dùng ké wifi nhà mình bằng một cách không thể truyền thống hơn, nếu không muốn nói là có phần "bá đạo", đó chính là ném giấy, làm cô nàng ban đầu cứ tưởng là... tình thư.

Toàn bộ nội dung của câu chuyện được cô nàng kể lại như sau: "Thanh niên của năm. Từ nhà bên cạnh ném sang. Mà rõ hai nhà cửa sổ so le nhau, tưởng ai gửi gì chứ.

Thật chứ, ở nhà trọ này cả 4 tháng rồi mà còn chưa muốn hỏi wifi anh tầng dưới nè. Cái vàng vàng đấy là bánh đó. Dụ trẻ con bằng bánh chứ. Biết đâu bánh có độc hay dính bả. P/s: nếu anh nhà bên có thấy, xin hãy lên tiếng".



Đi kèm với đôi dòng hài hước trên là một số hình ảnh "tang vật" do chính anh chàng hàng xóm ném sang với mục đích "cao cả" đó chính là xin mật khẩu wifi. Anh chàng cũng đã than thở đưa ra lý do rằng: "Nhà anh wifi chuột cắn mất rồi".

Quả là một lý do thuyết phục và mang tính truyền thống như chính hành động ném giấy, truyền thư tay như hồi đi học. Đi học muộn đứa học trò nào mà chẳng ê a mỗi một lý do là "xe hư", đúng không ?

Còn bức thư thì "ngọt ngào" như sau: "Chào em, nhà em có mạng không em? Cho anh xin pass wifi nhà em. Nhà anh wifi chuột cắn mất rồi". Nhưng tiếc một cái cho anh chàng hàng xóm là cô nàng mà mình cứ ngỡ nắm rõ "làn sóng sinh mệnh" của những chiếc điện thoại thông minh thì ra cũng chả biết mật khẩu.

Thậm chí cô nàng đang lăm le hỏi mật khẩu của một anh hàng xóm khác ở tầng dưới mà lăm le hoài 4 tháng vẫn chưa hỏi được.



Thế là câu chuyện kèm những hình ảnh hài hước nhưng đáng yêu trên ngay lập tức thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng người dùng mạng. Ai ai cũng cho rằng sao mà anh chàng kia vui tính, cô bạn bạn kia quá dễ thương: "Dễ thương muốn xỉu", "quá nhọ cho chàng trai, quá hài cho cô gái", "xin pass gặp ngay cô bạn không biết pass, đắng lòng thanh niên",…

Và xuôi theo dòng bình luận như trên, cũng có một số bình luận của một số cư dân mạng tỏ ra "đồng cảm" với cô gái, bởi họ biết rõ cảm xúc của những cô nàng khi nhận được một bức thư nặc danh của một nam nhân giấu mặt, thì sẽ luôn tin rằng trong đó sẽ dòng chữ xin làm quen, hỏi tên hay xin số điện thoại các kiểu, chứ ai mà ngờ được đây lại là xin mật khẩu wifi, làm một cô gái trải qua biết bao mùa đông giá rét chưa một mối tình vắt vai phải… mừng hụt, có lẽ vậy.