Cú chào sàn lịch sử của VinFast Fadil: 100% xe Âu-Mỹ, giá gây sốc

Bài toán ở phân khúc bình dân



Với tư cách là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, VinGroup trước hết hướng tới và thành công ở phân khúc cao cấp, thế nên việc lựa chọn cung ứng sản phẩm xe hơi đầu tiên của VinFast ở phân khúc bình dân đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ thị trường và giới chuyên môn. Khác với bất động sản, xe hơi có những đặc thù riêng với đánh giá của khách hàng từ cảm nhận trực quan và cảm nhận khi sử dụng trong thời gian ngắn hơn nhiều.

Xe hơi ở phân khúc A, còn gọi là phân khúc bình dân hoặc phân khúc xe giá rẻ, về lý thuyết là loại xe dễ bán do hợp với túi tiền của số đông nhưng thực tế không hẳn như vậy. Về tâm lý mà nói, những khách hàng quan tâm đến phân khúc này phần lớn không dư dả tiền bạc nên rất chặt chẽ trong việc chi tiêu.

Trong những năm qua, phân khúc xe bình dân không được các hãng xe quan tâm nhiều nên nhìn chung các xe ở phân khúc bình dân đều có trang bị rất sơ sài, thậm chí có lúc còn bị dè bỉu "chỉ hơn xe máy ở cái mái che đầu" và bởi thế có hiện tượng một số khách hàng định mua xe bình dân bèn từ bỏ ý định để tiết kiệm thêm tiền mua xe ở phân khúc cao hơn với hy vọng sở hữu một cái xe cho nó đàng hoàng.

Bối cảnh thị trường nội địa nói trên cho thấy nếu chiếc Fadil đạt được sự đột phá về giá bán hoặc về thiết kế, trang bị (và dĩ nhiên nếu tốt nhất là đạt được cả hai tiêu chí) thì khả năng cạnh tranh của mẫu xe này ở phân khúc bình dân là rất cao.

Fadil quá hoàn hảo cho một mẫu xe giá rẻ tại thị trường Việt Nam.

Đánh trúng tâm lý khách hàng

16 giờ ngày 20/11/2018, VinFast công bố thông số kỹ thuật và giá bán Fadil. Có thể khẳng định ngay : cả thông số kỹ thuật và giá bán hiện tại của Fadil đều mang tính cạnh tranh cao.

Về mức giá bán, do VinFast áp dụng chính sách giá "3 không" (không chi phí khấu hao, không chi phí tài chính vào giá thành sản phẩm và không lấy lãi trong giai đoạn đầu) nên giá Fadil chỉ còn 336 triệu đồng (so với giá gốc 423 triệu đồng).

Các xe ở phân khúc bình dân đang bán trên thị trường Việt Nam (gồm cả xe nhập khẩu) có mức giá dao động trong khoảng 300-400 triệu đồng nên mức giá 336 triệu đồng đủ để khách hàng tiềm năng phải giữ Fadil lại trong danh sách xem xét mua của mình.

Về thông số kỹ thuật, trước hết Fadil là một chiếc xe mang trên mình "công nghệ Âu-Mỹ một trăm phần trăm", đã có sẵn toàn bộ dây chuyền sản xuất và các nhà cung cấp linh kiện (nó được phát triển từ mẫu Opel Karl Rocks – là thương hiệu lâu đời của Đức, theo hợp đồng nhượng quyền công nghệ từ GM).

Sự thay đổi có lẽ chỉ là logo VinFast ở mặt trước và đuôi xe mà thôi. Điểm nổi bật nhất của Fadil chắc chắn là các tính năng an toàn – yếu tố mà hầu hết các xe bán tại thị trường Việt Nam rất thiếu do bị hãng xe cắt bớt nhằm giảm giá.

Theo công bố chính thức, Fadil trang bị các tính năng an toàn vượt trội gồm 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chống lật ROM, cảnh báo thắt dây an toàn hai hàng ghế... Những tính năng an toàn nói trên, ở mức độ xe bình dân có thể nói là full-option và phong phú hơn hẳn toàn bộ các mẫu xe phân khúc A đang bán trên thị trường, thậm chí có thể so với các mẫu xe ở phân khúc phía trên.

Ngoài tính năng an toàn, bản cao cấp của Fadil trang bị nội thất da, đèn LED trước sau, gương chỉnh điện, gập điện, có sấy, màn hình cảm ứng 7-inch hỗ trợ điện thoại thông minh, vô lăng tích hợp nút bấm và hỗ trợ điện thoại rảnh tay, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, điều hòa tự động, dàn âm thanh 6 loa… Những trang bị này, nếu không để ý sẽ dễ lầm tưởng dành cho xe không phải ở phân khúc bình dân.

Để đánh giá hoàn chỉnh một chiếc xe, bên cạnh các thông số kỹ thuật "tĩnh" và nội ngoại thất, người ta còn cần đánh giá khả năng vận hành thực tế và cảm giác lái. Điều đó sẽ có được sau một khoảng thời gian nữa, từ các khách hàng mua xe Fadil, thế nhưng trước mắt có thể thấy Fadil chẳng khác gì một mẫu xe nhập khẩu nhưng được bán "theo chuẩn Âu – Mỹ", nghĩa là với full-option mà không hề bị cắt xén.

VinFast đã đánh trúng tâm lý khách hàng và thậm chí có lẽ còn khiến các đối thủ trong phân khúc phải thay đổi cách tiếp cận thị trường cũng như ứng xử với khách hàng. Đây hẳn là tin vui, cho cả một thị trường xe hơi Việt Nam nói chung. Xin chúc mừng VinFast và hy vọng chiếc Fadil sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thị trường.