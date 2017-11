CSGT bắt xe tải chở hơn 3.600 gói thuốc lá lậu

Sáng 27-11, Ban Chỉ huy Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bàn giao tang vật, phương tiện đến Công an huyện Tĩnh Gia để xử lý theo thẩm quyền vụ xe tải vận chuyển 3.640 gói thuốc lá.



Trước đó, lúc 11 giờ 15 ngày 26-11, tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương do thiếu tá Dương Công Huy làm tổ trưởng làm nhiệm vụ TTKS giao thông trên QL1A tại km378 (thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính xe ô tô tải BS: 75C-041.48 do Nguyễn Hùng Ân (SN 1988, ngụ phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện có nhiều thùng đựng thuốc lá do nước ngoài sản xuất, nhãn hiệu ESSE và HERO. Toàn bộ hàng hóa không giấy tờ hợp lệ.

Lái xe khai nhận chở thuê số hàng này từ Thừa Thiên - Huế đi Hà Nội tiêu thụ. Lực lượng CSGT lập biên bản vụ việc, bàn giao phương tiện, tang vật đến Công an huyện Tĩnh Gia để xử lý theo thẩm quyền.