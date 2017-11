Công binh Việt Nam bảo vệ APEC 2017 như thế nào?

Theo cơ quan chính trị Binh chủng Công binh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bộ Tham mưu Binh chủng Công binh đã xây dựng kế hoạch về Công binh sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC) và các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017.

Theo đó, Binh chủng Công binh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các hoạt động của Năm APEC Việt Nam 2017, trọng điểm là Tuần lễ cấp cao từ ngày 5/11 đến ngày 11/11 tại thành phố Đà Nẵng; phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 và lực lượng của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng, triển khai một phân đội công binh thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn kiểm tra, dò tìm, xử lý bom mìn vật liệu nổ bên ngoài Trung tâm Hội nghị APEC tại thành phố Đà Nẵng và các hội nghị khác khi có lệnh.

Một chậu cây cảnh cũng được kiểm tra, dò tìm kỹ lưỡng

Tổ chức các phân đội Công binh trực tại đơn vị sẵn sàng cơ động xử lý bom mìn vật liệu nổ và tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sập đổ công trình trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế… khi có lệnh của Bộ.



Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, Binh chủng Công binh đã tổ chức 3 lực lượng gồm: Lực lượng tại chỗ (các lữ đoàn, nhà trường, nhà máy, trung tâm, các cơ quan Bộ Tư lệnh); Lực lượng thực hiện nhiệm vụ Bộ giao (gồm một số trung tâm, lữ đoàn, tiểu đoàn); Lực lượng bảo đảm.

Đặc biệt, nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng, Binh chủng đã tổ chức thi công kiểm tra, dò tìm bom mìn, vật nổ tại các khu vực được phân công gồm sân bay Đà Nẵng, Nhà khách Nhà ga Quốc tế trên diện tích hơn 15 nghìn m2, sau khi hoàn thành đã bàn giao lại cho lực lượng công an. Đồng thời tổ chức lực lượng trực ém lót sẵn sàng kiểm tra, xử trí khi có tình huống về bom mìn, vật nổ khu vực sân bay từ chiều ngày 3/11 đến ngày 12/11.

Ngoài ra, lực lượng công binh cũng đã thực hiện kiểm tra, dò tìm bom mìn, vật nổ trên diện tích hơn 100 nghìn m2 tại các khu vực như Trung tâm Báo chí APEC 2017; Khu nghỉ dưỡng Intercontinental; Cung Thể thao Tiên Sơn…



Bên cạnh đó, Binh chủng Công binh còn tăng cường lực lượng, trang bị cho Quân khu 5 chức kiểm tra, dò tìm bom mìn, vật nổ tại Khách sạn Seraton và phối hợp với Công binh Quân khu 5 kiểm tra, dò tìm tại 15 điểm khách sạn, trung tâm tại 3 khu vực của thành phố Đà Nẵng và các trục đường cơ động.

Sau khi các sự kiện của Hội nghị cấp cao hoàn thành, 16 giờ ngày 12/11, các lực lượng trực ém lót rút quân về đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, bình xét khen thưởng, bảo quản xe máy, trang bị, bốc xếp vật chất chuẩn bị hành quân. Kết thúc nhiệm vụ, rạng sáng ngày 14/11, đơn vị tổ chức hành quân từ Đà Nẵng về Hà Nội.

Một sĩ quan đang công tác tại Bộ Tư lệnh Công binh cho biết: Trong sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, nhiệm vụ lớn, tính chất khó khăn, địa bàn rộng, điều kiện thời tiết khí hậu phức tạp (mưa bão số 12). Binh chủng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện và phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, dò tìm bảo đảm an toàn tuyệt đối về bom mìn, vật nổ các khu vực được giao.

Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công binh Quân khu 5, Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị bạn cùng các lực lượng, tổ chức ém trực sẵn sàng xử lý các tình huống về bom mìn, vật nổ trong mọi tình huống, góp phần đắc lực bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ cấp cao APEC 2017.