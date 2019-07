Công an xác định nguyên nhân ban đầu vụ 3 em nhỏ đi xe đạp điện bị tông tử vong

Ngày 10/7, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã có báo cáo ban đầu gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Ủy Ban ATGT huyện Cẩm Xuyên về vụ tai nạn giao thông làm 3 cháu nhỏ tử vong xảy ra vào tối 9/7 tại xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên.



Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 18h40' ngày 9/7 tại KM4, đường ĐH124 thuộc địa bàn xã Cẩm Huy.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Thời điểm này, tài xế Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS: 30E-413.82 chạy theo hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Huy.

Khi đi đến địa điểm trên, xe ô tô của Tùng đâm vào xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước làm 3 em nhỏ gồm: Nguyễn Thị H. (12 tuổi), Nguyễn Thị D. (12 tuổi), cùng trú tại thôn Tiến Hưng, xã Cẩm Nam và Trần Hữu Đ. (4 tuổi, trú tại thôn Tây Nguyên, xã Cẩm Nam) bị văng xuống đường tử vong tại chỗ.

Người thân đau đớn vật vã khóc tại hiện trường.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra, công an nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn do tài xế Tùng điều khiển xe ô tô không làm chủ được tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến đâm vào xe của 3 cháu nhỏ chạy phía trước.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Tùng cho kết quả 0mlg/1 lít khí thở, test tình trạng sử dụng ma túy cho kết quả âm tính.

Trong ngày 10/7, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục lấy lời khai tài xế Tùng và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, 3 cháu nhỏ gặp nạn có quan hệ họ hàng với nhau. Trong đó 2 em H. và D. hiện đang là học sinh lớp 6.