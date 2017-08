Công an xã còng tay dân vào sau xe máy ép đưa về trụ sở, Chủ tịch xã nói "chỉ một lúc"

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông mặc áo xanh (sau được xác định là anh Vương Đình Khánh, thợ thi công công trình nhà anh Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, ở thôn Tam Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội)) bị một vài công an khống chế, còng tay vào sau xe máy ép đưa về trụ sở.

Anh Khánh nói: "Tôi không chống người thi hành công vụ. Tôi không có tội, sao anh lại còng tay tôi như thế này... Anh phải mở cái còng này ra". Một công an viên gay gắt: "Tôi yêu cầu anh ngồi lên". Một công an viên nữa chỉ tay nói: "Mày chống lại tao á".

Anh Khánh sau đó bị hai công an viên giữ tay, 1 công an viên khác dùng còng số 8 còng tay vào xe máy. Tiếp đó, hai công an viên nhấc bổng chân và người anh Khánh lên xe máy.

Anh Khánh bị còng tay vào xe máy. Ảnh: Infonet

Sự việc này xảy ra ngày 16/7, khi lực lượng công an tới ngăn chặn việc xây dựng công trình đang có tranh chấp của gia đình anh Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, ở thôn Tam Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Trên báo Zing.vn, trung tá Lê Chiều Dương (Trưởng công an xã Tam Hưng) xác nhận có sự việc xảy ra. Ông Dương nói, sáng 16/7, tổ công tác đã đến nhà anh Chiến lập biên bản ngăn chặn việc thi công công trình trên đất đang có tranh chấp về quyền sử dụng. Thế nhưng, 16h hôm đó, việc thi công vẫn được phía gia đình anh Chiến tiếp tục.

Công an xã Tam Hưng xuống nhắc nhở thì anh Vương Đình Khánh, thợ thi công công trình, phản ứng và tỏ thái độ không hợp tác nên công an yêu cầu về trụ sở làm việc.

Theo trung tá Lê Chiều Dương, do quá bức xúc với phản ứng tiêu cực, chống đối lại tổ công tác của anh Khánh nên một công an viên đã còng tay anh Khánh vào phía sau xe máy. Tuy nhiên, vài phút sau thấy tình hình phức tạp, trung tá Dương đã yêu cầu mở còng tay cho anh Khánh.

Chia sẻ trên báo Infonet, trung tá Dương nói thêm, sau khi xảy ra sự việc, mẹ đẻ và vợ anh Khánh đã lên ủy ban xã hỏi rõ sự tình.

Nhận thấy việc còng tay người dân là sai nên ông Nguyễn Văn Máy (Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng) đã xin lỗi gia đình. Ông Dương cũng trực tiếp xin lỗi gia đình và xin lỗi anh Vương Đình Khánh.

"Vụ việc không quá phức tạp như đồn đoán trên mạng rằng chúng tôi bắt người trái pháp luật", trung tá Dương chia sẻ thêm với báo Zing.vn quanh sự việc.

Ảnh cắt từ clip

Bà Ngô Thị Nga (Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) thông tin với báo Infonet, sự việc phát sinh từ tranh chấp đất đai giữa hai người hàng xóm. Chính quyền đã vào cuộc nhiều lần nhưng hai bên gia đình không hợp tác.



"Sự việc rất nhỏ, không có gì phức tạp như trên các trang mạng thông tin..." nguồn trên dẫn lời bà Nga.

Về việc anh Khánh bị công an viên còng tay, nữ Chủ tịch xã nói là có nhưng "chỉ một lúc rồi tháo ra luôn chứ không phải còng để đưa về trụ sở UBND xã".

