Công an TP HCM vào cuộc vụ hơn 30 thanh niên hỗn chiến bằng mã tấu

Sáng 23/4, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP HCM cho biết đơn vị đang tích cực điều tra vụ hỗn chiến khiến một số người bị thương và gây náo loạn khu vực đường Trường Sa (phường 14, quận 3) vào chiều 22/4.

"Bước đầu nhà chức trách xác định nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn, tuy nhiên phải mời các đối tượng lên làm việc mới điều tra rõ nguyên nhân. Công an đang khoanh vùng các đối tượng, truy xét, mời lên làm việc để xử lý kiên quyết", Đại tá Quang nói.

Trước đó, vào khoảng 17h10, nhiều người dân ở một con hẻm trên đường Trường Sa, đoạn dưới chân cầu Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 nhìn thấy 2 nhóm thanh niên (khoảng 30 người) điều khiển xe máy cầm hung khí rượt đuổi nhau.

Nhiều người dân hoảng sợ vội chạy vào nhà. Hai nhóm đuổi chém nhau khoảng 10 phút khiến nhiều người bị thương.

Nhiều người dân tập trung bàn tán về vụ việc. Ảnh: M.T

Sau đó, cả 2 nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhiều người dân cho biết có nghe tiếng nổ lớn như súng.

Công an sau đó có mặt tiến hành phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, công an tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera an ninh truy xét các đối tượng.