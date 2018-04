Công an tỉnh Đắk Nông: Cà phê nhuộm pin con Ó chưa ra thị trường

Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang cơ sở thu mua nông sản dùng pin để nhuộm phế phẩm cà phê, sáng 24/4, Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết, hỗn hợp pha chế bị thu giữ chưa được tiêu thụ ra thị trường.



Theo ông Bình, căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra đối với 5 đối tượng.

Đó là bà Nguyễn Thị Thanh Loan (sinh năm 1975, ở Thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R’lấp), Nguyễn Xuân Bảo (sinh năm 1985, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R’lấp), Phan Thị Dung (sinh năm 1962, ở Khu phố Ninh Hòa, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Lê Thị Hồng Thơ (sinh năm 1979, ở Thôn 5, xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông) và Trần Văn Tuấn (sinh năm 1976, ngụ Thôn 2, xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song).

Về mục đích làm ra hỗn hợp, bước đầu Loan và Bảo đều khai nhận để bán cho Lê Thị Hồng Thơ và Trần Văn Tuấn; Loan và Bảo đã bán được 3 tấn.



Sau đó, Thơ và Tuấn bán lại 3 tấn hỗn hợp trên cho Phan Thị Dung, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thảo Dung (ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành thu giữ được lượng hỗn hợp nêu trên tại kho nông sản của Phan Thị Dung, ở ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Theo công an, qua xác minh ban đầu, hỗn hợp do Loan và Bảo làm ra đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông thu giữ, hỗn hợp này chưa được tiêu thụ ra ngoài thị trường.

"Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố bị can theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng trên và sẽ sớm tổ chức họp báo để công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng", ông Bình cho biết.