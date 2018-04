Công an lên tiếng vụ CSGT quật ngã tài xế taxi xuống đường

Liên quan đến vụ việc CSGT quật ngã tài xế xuống đường gây xôn xao dư luận ở khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai, TP. Hà Nội thông tin với PV, lãnh đạo Đội CSGT số 4 cho biết:

Vào khoảng 17h ngày 23/4, tổ công tác Đội CSGT số 4 làm nhiệm vụ tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phát hiện xe taxi do anh Lê Văn Minh (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển vi phạm lỗi "Dừng xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe".



Phát hiện vi phạm, tổ công tác Đội CSGT số 4 yêu cầu tài xế Minh cho xe đỗ sát lề đường bên phải và xuống xe làm việc, xuất trình giấy tờ liên quan.

Tuy nhiên, sau khi xuống xe làm việc, tài xế Minh không xuất trình giấy tờ và yêu cầu cảnh sát cho xem hình ảnh vi phạm.

Lúc này, Thiếu úy Lê Thanh Hải giải thích lỗi vi phạm cho anh Minh nhưng lái xe không chấp hành mà lên xe ô tô tiếp tục di chuyển đẩy thiếu úy Hải về phía trước. Thấy vậy, tổ công tác Đội CSGT số 4 cùng 2 cán bộ Công an phường và cán bộ trật tự phường Phương Mai cùng hỗ trợ tổ công tác xử lý dừng chiếc xe vi phạm.

Sau đó, anh Minh xuống xe bỏ đi và có những lời nói thách thức tổ công tác. Lúc này, Thiếu uý Hải đuổi theo tài xế Minh và yêu cầu lái xe quay lại vị trí làm việc nhưng tài xế này không chấp hành nên thiếu úy Hải phải quật ngã tài xế taxi xuống đường để khống chế. Cùng lúc, tổ công tác Công an phường Phương Mai tới hỗ trợ mời tài xế Minh về vị trí làm việc.

Sau khi thống nhất với lực lượng Công an phường, tổ công tác Đội CSGT số 4 đã yêu cầu tài xế viết kiểm điểm và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Minh về các lỗi: "Dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe" và "Không có giấy phép lái xe" do đang bị tạm giữ; "Không có đăng ký xe" do đang bị tạm giữ.

Tổ công tác cũng lập biên bản tạm giữ xe taxi của tài xế Minh. Tài xế đã thừa nhận lỗi vi phạm và ký vào biên bản vi phạm.

Lãnh đạo Đội CSGT số 4, khẳng định, quá trình làm nhiệm vụ xử lý với tài xế Minh, tổ công tác Đội CSGT số 4 đã làm đúng quy trình, nhiệm vụ.