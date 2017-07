Công an đưa ra bằng chứng xe chở Tướng Liêm quá tốc độ

Liên quan đến vụ việc Làm rõ vụ một nguyên cán bộ cấp cao cự cãi CSGT (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), sáng 17-7, Trung tướng Võ Văn Liêm -nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9 liên lạc qua điện thoại với PV báo Pháp luật TP.HCM để thông tin rõ hơn về vụ việc được cho là có liên quan đến mình.

Trong thông tin chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM, Trung tướng Võ Văn Liêm cho rằng xe không chạy quá tốc độ và cho rằng CSGT khi làm nhiệm vụ có thái độ thái quá dẫn đến việc ông thiếu kiềm chế và nóng giận nên có lời lẽ to tiếng và không hay.

Lãnh đạo Công an quận Bình Thủy làm việc với báo chí. Ảnh: DƯƠNG - HUY

Để rộng đường dư luận, trưa 17-7, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ - để minh định thêm thông tin. Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết: “Mọi việc lãnh đạo Công an thành phố đã giao cho phía Công an quận Bình Thủy cung cấp thông tin, trả lời báo chí về toàn bộ vụ việc. Tôi sẽ điện thoại cho Trưởng Công an quận Bình Thủy để tiếp và cung cấp thông tin”.

Bảng quy định tốc độ trên Đại lộ Võ Văn Kiệt - điểm giáp sân bay hướng lưu thông về trung tâm TP Cần Thơ. Ảnh: TÍN HUY

Đầu giờ chiều 17-7, Đại tá Trần Minh Thành – Trưởng Công an quận Bình Thủy đã tiếp PV báo Pháp Luật TP.HCM và đồng nghiệp ở cơ quan báo đài khác. Đại tá Thành cung cấp cho PV hình ảnh trích xuất từ camera thiết bị đo tốc độ của CSGT Công an quận Bình Thủy và hình ảnh này cho thấy xe ô tô biển kiểm soát 64A-027.78 đang lưu thông trên Đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng lưu thông từ Bình Thủy về Ninh Kiều) tốc độ đo được 81km/h, trong khi theo theo bảng quy định tốc độ trên tuyến này tối đa chỉ là 70km/h.



Hình ảnh trích xuất camera thiết bị đo tốc độ của Công an Bình Thủy.

Cũng theo Đại tá Trần Văn Thành, với lỗi vi phạm về tốc độ nói trên, số tiền phạt sẽ là 2,5 triệu đồng, còn lỗi không chấp hành hiệu lệnh sẽ giam xe 7 ngày, đồng thời tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.



Đại tá Trần Minh Thành cũng cho rằng hoàn toàn không có việc có người mặc thường phục lại làm việc với xe vi phạm và khẳng định phía công an làm việc đúng mực.

“Hiện nay phía công an vẫn chưa làm việc với tài xế điều khiển xe 64A-027.78, nhưng theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, chúng tôi sẽ mời bằng được tài xế này đến làm việc để có bước xử lý tiếp theo”- Đại tá Trần Minh Thành cho biết.

Bảng quy định tốc độ trên Đại lộ Võ Văn Kiệt - hướng lưu thông trung tâm TP Cần Thơ lên sân bay Cần Thơ. Ảnh: TÍN HUY

Trong khi đó, được phép của lãnh đạo đơn vị, Trung úy Nguyễn Văn Thành - tổ viên Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Công an quận Bình Thủy và là người trực tiếp dùng xe mô tô đặc chủng đuổi theo xe ô tô 64A-027.78 khi xe này không dừng lại theo hiệu lệnh sau khi bị bắn tốc độ, đã tiếp xúc và trả lời báo chí.



Theo lời Trung úy Thành, tổ tuần tra thực hiện bắn tốc độ tại vị trí gần sát cầu bà Bộ trên Đại lộ Võ Văn Kiệt và xe 64A-027.78 bị bắn tốc độ ngay vị trí này nhưng không dừng lại theo hiệu lệnh nên Trung úy Thành mới đuổi theo hơn 1 km thì xe ô tô vi phạm mới dừng.

Cũng theo Trung úy Nguyễn Văn Thành, khi dừng xe anh chưa kịp nói gì thì người đàn ông (sau này mới biết là Trung tướng Võ Văn Liêm - PV) đã lên tiếng chửi. Còn người mặc thường phục mà Trung tướng Liêm cho rằng lại cầm giấy tờ là hoàn toàn không có, đó có thể là người dân thường hiếu kỳ đến xem.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung úy Thành khẳng định mình đã làm đúng và có thái độ đúng chuẩn mực khi giao tiếp và thực thi nhiệm vụ trưa 14-7.

Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới của vụ việc.