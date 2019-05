Con nợ truy sát nhóm đòi nợ thuê, một người bị đâm chết

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã bàn giao Nguyễn Quốc Khánh (50 tuổi, trú xóm 11, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cùng tang vật lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra hành vi giết người.

Theo hồ sơ, Khánh và chị Nguyễn Thị Xuân (48 tuổi, trú xã Văn Sơn) đã ly dị nhau. Khánh có nợ chị Xuân hơn 53 triệu đồng.



Gần trưa 18-5, Nguyễn Kim Định (32 tuổi, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Công Giang (33 tuổi, tạm trú xã Yên Sơn) đến nhà Khánh để đòi nợ thuê cho chị Xuân.

Khi họ tới nhà lớn tiếng đòi nợ thì bị Khánh cầm hai tay hai con dao chém tới tấp. Giang bỏ chạy ra ngoài rồi được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu còn Định bị gục tại chỗ, tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Khánh cầm dao bỏ trốn rồi đến tối 18-5 được sự vận động của công an nên ra đầu thú.