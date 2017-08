Con bạc bị bắt quả tang, khai nhận trộm 11 két sắt lấy gần 2,2 tỷ đồng

Ngày 18/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Cao Xuân Sơn (Trú khối 3, thị trấn Con Cuông, Con Cuông, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản và đánh bạc để tiếp tục đấu tranh làm rõ.



Cơ quan công an thông tin, trước đó vào khoảng cuối năm 2015 đến đầu năm 2017 trên địa bàn nhiều huyện, thành thị của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh liên tục xảy ra các vụ kẻ gian đột nhập công sở, trường học, doanh nghiệp vào ban đêm trộm két sắt, thiệt hại khoảng 2,2 tỷ đồng.

Nhận được trình báo các vụ trộm, cơ quan công an đã lập chuyên án 417Đ để đấu tranh làm rõ.

Vào cuộc điều tra theo dõi, Ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Cao Xuân Sơn có dấu hiệu bất minh về thời gian và tiền bạc. Trước đó Sơn đã có 2 tiền án về trộm cắp tài sản và thường xuyên có mặt tại các tụ điểm đánh bạc.

Ngày 22/7, Sơn bị công an bắt quả tang khi đang đánh bạc tại huyện Con Cuông với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Ngày 17/8, Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho Ban chuyên án với thành tích xuất sắc. (Ảnh: Công an)

Đấu tranh tại chỗ, Sơn đã khai nhận trước đó y đã gây ra 11 vụ trộm két sắt trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ tháng 11/2015 đến 16/6/2017, chiếm đoạt số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Sơn khai, để chuẩn bị cho các vụ trộm két sắt, Sơn đã mua 1 túi xách lớn rồi mua 1 máy khoan điện, 2 mũi khoan, 1 tua vít, 2 đục bê tông, 1 xà cậy, 1 dây thừng, găng tay, 2 đèn pin bỏ vào túi rồi đột nhập vào các doanh nghiệp, công sở, trường học để trộm két sắt.

Cụ thể, ngày 15/11/2015, Sơn đột nhập trường THPT Phan Đăng Lưu, (huyện Yên Thành) lấy đi số tiền 490 triệu đồng. Tiếp đó, tối 1/1/2016, Sơn trộm của Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu số tiền 42 triệu đồng.

Tối 13/5/2016, Sơn phá két sắt và lấy đi 40 triệu đồng của Trường THPT Nghi Lộc 1 (thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc). Hơn 1 tháng sau, ngày 15/6/2016, Sơn đột nhập Công ty xây dựng giao thông Cienco 4 (TP.Vinh) lấy đi số tiền mặt khoảng 300 triệu và 1 máy tính xách tay.

Tháng 7/2016, Sơn vào Hà Tĩnh đột nhập vào Công ty gạch ngói Hồng Lĩnh, (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trộm số tiền 100 triệu đồng và 1 chỉ vàng. Tối 22/9/2016, Sơn trộm của Công ty vật tư nông nghiệp (Nghi Lộc) số tiền là 38 triệu đồng.

Tối 15/11/2016, Sơn trộm của Trường THPT huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) số tiền 280 triệu đồng. 2 ngày sau, Sơn trộm của Trường THPT Diễn Châu 2 (huyện Diễn Châu) lấy đi số tiền mặt là 300 triệu đồng và 1 dây chuyền, 1 lắc vàng.

Tối 17/12/2016, Sơn trộm của Công ty gạch ngói 22/12 (Hưng Nguyên) số tiền là 150 triệu đồng. Tối 30/12/2016, Sơn trộm của Công ty than đá (gần cầu Bến Thuỷ, TP. Vinh) số tiền là 322 triệu đồng.

Tối 16/6/2017, Sơn trộm của Công ty TNHH Tâm Trí Mạnh (huyện Diễn Châu) số tiền là 116 triệu đồng, 100 USD, 6.000 nhân dân tệ, 03 ĐTDĐ.

Với thành tích xuất sắc trên, ngày 17/8, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho Ban chuyên án 417Đ.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Sơn ra xét xử trước pháp luật.