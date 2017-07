Có thể bạn chưa biết, đây là những thương hiệu đỉnh cao chỉ dành riêng cho giới siêu giàu "chất chơi"

Trong thế giới hàng xa xỉ, nhắc đến bespoke là nhắc đến những món đồ độc nhất vô nhị với mức giá đắt đỏ. Ban đầu, khái niệm bespoke chỉ giới hạn trong lĩnh vực thời trang. Nhưng tính độc bản của những món đồ này đã tạo nên sự hấp dẫn, khao khát đối với giới thượng lưu. Bởi sự săn đón đó, khái niệm bespoke ngày càng được mở rộng ra nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp xa xỉ như chế tác đồng hồ, bút máy, hộp nhạc, ô tô, trang sức, điện thoại...

Mỗi món đồ bespoke đều là duy nhất, được chế tác thủ công hoàn toàn theo yêu cầu riêng của những vị khách mộ điệu. Sự độc đáo, tinh tế đó đã đặt ra một chuẩn mực mới cho bespoke: phải là những thứ khiến cho chủ nhân cảm thấy tự hào. Với những nhân vật tìm đến thú chơi bespoke, tiền không phải là vấn đề, điều họ quan tâm là thương hiệu này có đủ khả năng thực hiện những yêu cầu khác người, thậm chí điên rồ của họ hay không.

Dưới đây là một số thương hiệu bespoke đẳng cấp lừng danh thế giới ở nhiều lĩnh vực. Họ có một trái tim nhiệt huyết và đủ óc sáng tạo để thiết kế những giấc mơ không tưởng trở thành hiện hữu.

1. Savile Row

Khái niệm bespoke có thể được coi là bắt nguồn từ Savile Row - tên một con phố may mặc cao cấp nổi tiếng nhất châu Âu. Ban đầu, nó có nghĩa đơn giản là "mỗi súc vải một khách hàng". Theo đó, khi mỗi khách hàng đặt may đo trang phục tại con phố Savile Row, người thợ may sẽ sử dụng một súc vải riêng biệt.

Người thợ may bậc thầy sẽ thực hiện các phép đo và thực hiện toàn bộ sản phẩm thủ công theo yêu cầu chi tiết của khách hàng. Các công đoạn rất cầu kỳ và được thực hiện cẩn trọng, vì vậy, mỗi bộ vest được cắt may ở Savile Row chắc chắn là duy nhất trên thế giới. Từ đó, khái niệm bespoke dần được chuyển nghĩa thành "hàng thửa độc bản".

2. Hermes

Trong thế giới thời trang xa xỉ, Hermes là thương hiệu nổi tiếng và khiến mọi quý cô bị mê hoặc bởi những chiếc túi độc nhất và đẳng cấp nhất. Năm 1984, nữ diễn viên Jane Birkin đặt hãng Hermes làm riêng cho cô một chiếc túi. Sản phẩm sau khi ra đời được gọi là túi Birkin và trở thành biểu tượng danh giá nhất của ngành túi thời trang xa xỉ.

Những chiếc túi xách Hermes Birkin ngày nay trở thành món đồ mà mọi quý cô thời thượng đều mơ ước bởi vẻ đẹp sang trọng và sự hiếm có của nó. Hermes Birkin được giới mộ điệu đánh giá là chiếc túi xách đắt đỏ nhất thế giới với các phiên bản da cá sấu bạch tạng, khóa kéo bằng vàng, nạm kim cương. Mức giá cho một chiếc túi có thể lên tới 432.000USD (khoảng 9,8 tỷ đồng).

3. Speake Marin

Được mệnh danh là thương hiệu đồng hồ xa xỉ thủ công hàng đầu thế giới, sản phẩm Speake Marin là những chiếc đồng hồ có một không hai và đáp ứng gần như tuyệt đối yêu cầu của cả những khách hàng khó chiều nhất.

Bậc thầy chế tạo đồng hồ độc lập từng nhận được một đơn hàng khó từ doanh nhân Trung Quốc. Khách hàng đặt ông chế tác chiếc đồng hồ mà mặt số có hình một con khỉ vàng phỏng theo một bức tranh thủy mặc cổ, vì ông ta tuổi Thân.

Peter Speake-Marin đã phải tìm đến nghệ nhân sơn mài người Nhật Yamazaki Mushu ở Nhật Bản để thực hiện bản vẽ con khỉ vàng chỉ bằng chiếc cúc áo. Để vẽ nó, Yamazaki Mushu đã phải sử dụng kính hiển vi và một chiếc bút lông siêu nhỏ. Không những thế, hai nghệ nhân hàng đầu thế giới đã phải làm việc không ngừng nghỉ suốt 2 tháng.

4. Rolls Royce

Những chiếc xe Rolls-Royce cá nhân hóa luôn được nhắc đến như một đỉnh cao của ngành công nghiệp ô tô. Ngay từ những ngày đầu sáng lập, Rolls-Royce luôn sử dụng câu châm ngôn: "Hãy lấy những gì tốt nhất và làm cho nó tốt hơn. Nếu nó không tồn tại, hãy tạo ra nó".

Theo miêu tả của họ, "tốt nhất" là những chiếc xe Rolls-Royce, và "làm cho nó tốt hơn" chính là bespoke. Sự kết hợp này tạo nên những tuyệt phẩm xa xỉ là niềm khao khát với mọi tầng lớp trên thế giới.

Cũng giống như việc may đo một bộ suit hoàn chỉnh, chạm khắc một tác phẩm nghệ thuật tinh tế hay xây dựng một ngôi nhà tiện nghi đẳng cấp, mỗi chiếc xe Rolls-Royce được cá nhân hóa là sự phối hợp ăn ý giữa ý tưởng của chủ nhân và tài năng của các nghệ nhân.

Những món đồ bespoke của thương hiệu xe đáng khao khát nhất thế giới này cũng đã xuất hiện ở Việt Nam với các phiên bản Phantom Mặt trời phương Đông (Oriental Sun) và bộ sưu tập Trống đồng Đông Sơn DSC (Dong Son Collection).

5. Reuge

Những chiếc hộp dù chỉ chơi duy nhất một bản nhạc những lại có giá lên tới vài ngàn USD. Nếu được tận mắt nhìn thấy những tác phẩm tuyệt đẹp này, nghe âm thanh trong trẻo được phát ra từ những cỗ máy tính xảo ấy, chắc chắn sẽ không ai thắc mắc về sự đắt tiền của nó.

Là một thương hiệu đến từ Thụy Sỹ, Reuge đã thực hiện vô số những đơn đặt hàng riêng cho các bậc vương hầu của quá khứ, các nguyên thủ quốc gia và những ngôi sao nổi tiếng nhất trong lĩnh vực giải trí đương đại. Những chiếc hộp nhạc không chỉ mang đến âm thanh chân thực và tinh tế mà còn hấp dẫn người chơi bởi những chiếc hộp gỗ được thiết kế và chạm khắc những họa tiết vô cùng tinh xảo.

Ở Việt Nam, thương hiệu Reuge được biết đến với bộ sưu tập Reuge Vietnam Collection - món quà một chính khách Thụy Sĩ trong một chuyến thăm ngoại giao tới Việt Nam. Bộ sưu tập cũng được lấy cảm hứng từ chiếc trống đồng Đông Sơn và hộp nhạc phát ra giai điệu tự hào "Tiến quân ca" của Việt Nam.