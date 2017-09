Cô giáo tự tử bằng thuốc ngủ ở Hải Phòng: "Tôi cảm thấy mình như bị lừa!"

Chị T.T.Th. (giáo viên Trường THCS Quốc Tuấn, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, người uống thuốc ngủ tự tử vào ngày 8/9) đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Chị Th. trước đó đang công tác tại trường THCS An Đồng gần nhà thì bị chuyển sang trường THCS Quốc Tuấn cách nhà 15km.



Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, chị Th. cho rằng, chị thật sự sốc khi là 1 trong 5 người bị điều chuyển do thừa biên chế. Bởi theo chị, bản thân là con thương binh, chồng là cảnh sát biển xa nhà, chị lại là giáo viên dạy giỏi nhiều năm và luôn đạt lao động tiên tiến của trường THCS An Đồng.

"Ngay tại cuộc họp, tôi cũng như những giáo viên khác đã trình bày hoàn cảnh cùng nguyện vọng của mình, Ban giám hiệu nói chúng tôi cứ làm đơn kiến nghị để được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, khi chúng tôi lên nộp đơn vào hôm sau thì cũng nhận được luôn quyết định điều chuyển", báo Tuổi trẻ dẫn lời chị Th.

Theo chị Th., ngoài lý do về việc bị điều chuyển thì không có lý do nào khác khiến chị phải uống thuốc ngủ tự tử. Chị nói, tất cả vì bị dồn nén lâu ngày do bị chuyển trường vô lý và bị "hành" trong suốt quá trình kiến nghị mong muốn được trở lại trường cũ.

Chị bày tỏ trên báo Tuổi trẻ: "Chỉ một mong muốn nhỏ và chính đáng của mình nhưng cứ nơi này đổ cho nơi kia, tôi thấy mình chẳng khác gì quả bóng bị họ đá lăn đi lăn lại. Tôi cảm thấy mình như bị lừa. Cứ thế kéo dài hết lần này đến lần khác nên chẳng còn thiết điều gì nữa, chỉ muốn chấm dứt cảnh uất ức này".

Được biết, chị Th. đang một mình nuôi 3 con nhỏ, cháu bé nhất năm nay vào lớp 1. Cha mẹ già yếu và người cha lại là thương binh cần người chăm sóc.

Trong diễn biến khác, ông Đỗ Quang Trung, Trưởng công an huyện An Dương chia sẻ trên báo Vietnamnet , công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến việc cô giáo Th. uống thuốc ngủ tự tử.

Công an cũng đã phát hiện được ở nhà cô Th. một số tài liệu về việc cô xin chuyển trường về gần nhà.

Nơi cô Th. đang công tác. Ảnh: Infonet

Báo Vietnamnet cũng dẫn lời bà Đ.T.K. (mẹ đẻ cô Th.) cho biết, thời gian gần đây cô Th. hay khóc và buồn phiền vì không được chuyển về trường cũ.



"Hôm đó, tôi sang nhà thì biết cháu đã uống thuốc ngủ để tự vẫn. Trước khi uống thuốc cháu còn nấu sẵn cơm cho con và để lại thư tuyệt mệnh", nguồn trên dẫn lời bà K.

(Tổng hợp)