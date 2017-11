Cô giáo mầm non nhận lương hưu 1,3 triệu tự thưởng cho mình bộ quần áo thể thao nhân 20/11

Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Vỹ (SN 1962, trú xã Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An) cống hiến trong ngành giáo dục hơn 35 năm, mức lương cô nhận được khi về hưu chỉ là 1,3 triệu đồng/1 tháng.



Ngày 19/11, chúng tôi tìm về nhà cô Vỹ để lắng nghe tâm sự của cô trước ngày lễ kỷ niệm nghề mà cô đã từng gắn bó suốt 35 năm.

Cô Vỹ nghỉ hưu theo chế độ và nhận lương 1,3 triệu đồng.

Cô kể, năm 1982, sau khi học hết bổ túc văn hoá, cô theo gia đình lên huyện Tân Kỳ làm kinh tế. Tại đây, cô Vỹ vào chăm sóc trẻ ở trường mầm non Lạt.

Khoảng thời gian này, cô Vỹ vừa làm vừa học lớp sơ cấp mẫu giáo. Đến năm 1984, cả Vỹ trở về trường mầm non nhận công tác và gắn bó với trường suốt hơn 30 năm.

"Những ngày đầu làm cô, tôi vui lắm. Tôi cũng tự nhủ phải gắng hết sức với nghề dù thời đó còn nhiều vất vả. Lương đợt đó chỉ tính bằng sản phẩm nông nghiệp, có khi nhận về chẳng đủ ăn", cô Vỹ nhớ lại.

21 năm làm cô giáo mầm non, đến năm 2003, cô Vỹ đi học lớp Trung cấp mầm non. 5 năm sau, theo yêu cầu phổ cập nên cô Vỹ tiếp tục đi học 2 năm lớp cao đẳng mầm non.

Cô Vỹ khoe lẵng hoa do đồng nghiệp ở trường cũ tặng và con dâu cùng cháu nhớ đến ngày của bà.

Mãi đến năm 2011, sau bao nhiêu năm phấn đấu cuối cùng cô Vỹ cũng được nhận vào biên chế giáo viên mầm non.

"Ngày trước tiền lương thấp lại vừa học vừa làm nên khổ lắm. Đợt đó tôi phải bán con bê con lấy 800 nghìn, rồi phải vay mượn anh em hơn mới đủ đóng tiền học phí đi học.

Khó khăn lắm nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến việc bỏ nghề đâu", cô Vỹ kể.

Từ khi được nhận vào biên chế, lương cô Vỹ cao hơn và 3 năm được tăng 1 lần.

Từ tháng 1/2017, cô Vỹ được nhận lương ở mức hơn 6 triệu đồng/tháng. Thế nhưng chỉ 6 tháng sau, cô Vỹ lại phải quay về mức lương hơn 1,3 triệu đồng khi nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày đầu nhận lương hưu, cô Vỹ buồn rầu rồi đổ bệnh và sút hơn 4kg. Cô Vỹ không tin nổi với 35 năm cống hiến của mình cho nghề nhưng đổi lại chỉ nhận được 1,3 triệu đồng.

"Ngày đi làm vui bao nhiêu, cố gắng phấn đấu bao nhiêu thì nay nhận lương hưu tôi lại buồn bấy nhiêu. Tiền thấp quả chẳng đủ trang trải cho bản thân mình. Cũng may giờ 3 con tôi lớn tự lập cả rồi chứ không thì chả biết sống sao", cô Vỹ tâm sự.

Ngày 20/11 đầu tiền khi về hưu, cô Vỹ nhận được những lời chúc mừng từ đồng nghiệp và con cháu nên thấy được an ủi nhiều.

Cố quên đi chuyện buồn về những đồng lương ít ỏi, cô Vỹ khoe hôm qua (ngày 18/11) được các cô hội đồng trong trường cùng các đồng nghiệp mang hoa, quà đến tặng nhân ngày lễ 20/11.

Dù không còn được các em học sinh đến nhà quây quần trò chuyện nhưng được đồng nghiệp nhớ đến tặng quà khi về hưu cũng khiến cô Vỹ thêm ấm lòng.

"Đồng nghiệp đến tôi tủi thân muốn khóc. Các cô cứ động viên an ủi vì biết tôi buồn chuyện lương hưu thấp chẳng đủ sống. Nhưng thấy các cô đến những ngày này là tôi vui lắm!

Hôm nay, con dâu cùng cháu cũng mang hoa với chiếc áo len sang tặng bà nhân ngày 20/11. Các con trai đi làm xa thì mấy ngày nay điện về hỏi thăm và chúc mẹ ngày 20/11. Đứa nào cũng chúc mẹ khỏe và đừng nghĩ nhiều.

Về hưu, cô Vỹ lại trở về với những công việc thường ngày ở gia đình.

Các con nhớ đến mẹ là vui lắm. Tôi thì dự định tý sẽ ra chợ mua cho mình bộ quần áo thể thao. Trời cũng lạnh rồi vừa mua để mặc nhưng cũng là để kỷ niệm ngày của nghề mình và đặc biệt hơn lần này là ngày lễ đầu tiên khi tôi về hưu.

Giờ về hưu rồi tôi chỉ muốn có những niềm vui nhỏ như thế là hạnh phúc lắm rồi", cô Vỹ tâm sự.