Cô gái xinh đẹp người Nga ngồi thiền ở vỉa hè Phú Quốc để xin tiền

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cô gái ngoại quốc ngồi thiền trên vỉa hè huyện Phú Quốc, phía trước đặt một chiếc nồi inox và tờ giấy ghi dòng chữ: "Thiền để được may mắn, cần tiền".

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết chiều 7/8, có một cô gái quốc tịch Nga ngồi thiền và xin tiền ở vỉa hè đường Trần Phú. Song do bất đồng về ngôn ngữ nên không hỏi được thông tin, hai cảnh sát đã bàn giao cô gái cho Đội An ninh Công an huyện Phú Quốc.



Cũng theo thông tin trên báo này, cô gái mang quốc tịch Nga và đã đến Việt Nam được 3 tháng. Cô này cùng một người bạn đến Phú Quốc chơi nhưng không thuê nhà nghỉ hay khách sạn để lưu trú mà dựng lều ven biển ngủ qua đêm.

Khoảng 16h ngày 7/8, cô gái này đi từ khu phố 9 đến về hướng khu phố 3 của thị trấn Dương Đông. Đến ngã ba đường Mạc Cửu - Trần Phú thì dừng lại và ngồi thiền.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Chí Dũng, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang nói trên báo Tuổi trẻ: "So với ăn mày của ta, thì họ (ăn mày nước ngoài) tỏ ra rất lịch sự. Họ chơi nhạc, biểu diễn ảo thuật, ca hát.... Hay như cô gái mới đây là ngồi thiền để xin tiền nên không gây phiền hà.

Nhưng theo quy định, thì như vậy là không được. Kể cả với người Việt Nam, nếu lang thang, cơ nhỡ cũng phải đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội".

Tổng hợp