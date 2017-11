Cô gái xinh đẹp đóng MV Chi Dân từng vào vai chính trong "Vợ người ta", tiết lộ thay đổi hoàn toàn từ khi thẩm mỹ, tăng cân

Nhan sắc của nữ chính MV "Yêu từ phía xa" của Chi Dân đang là chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng hôm nay. Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, gu thời trang ổn, Vy Võ còn khiến nhiều người tò mò về cuộc sống du học sinh và lý do cô bạn hợp tác cùng Chi Dân trong sản phẩm âm nhạc lần này.



Trò chuyện với Vy Võ, chúng tôi đã khám phá ra nhiều điều thú vị khác. Năm 2015, nữ sinh này đã đảm nhận vai cô dâu trong MV "Vợ người ta" bản Official.

Hai năm chỉ đóng 2 MV nhưng toàn là những MV chục triệu view, diễn xuất với những ca sĩ nhiều fan, cô bạn này chắc chắn là đáng "gờm" lắm đây. Cùng trò chuyện với Vy Võ để hiểu thêm về cô bạn xinh đẹp này nhé!

Góc nghiêng xinh xắn của "bạn gái" Chi Dân.

Không giấu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Chào Vy, Vy có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình không?

Chào các bạn! Mình là Võ Quỳnh Vy (sinh năm 1991, tại TP.HCM). Năm 2016, mình du học Singapore ngành Du lịch khách sạn. Ngành học của mình kéo dài trong 3 năm.

Cơ duyên nào khiến Vy trở thành nữ chính trong MV "Yêu từ phía xa" của Chi Dân mới đây?

Vy không hoạt động nghệ thuật, nhưng bản thân rất thích những công việc liên quan tới nghệ thuật. Và nhờ anh Trần Đình Long (Gin Trần) mà Vy có cơ hội thực hiện những điều đó. Anh là đạo diễn của MV và anh đã mời mình diễn xuất chung với Chi Dân.

Vy chỉ tham gia vì anh Long gọi. Hai anh em đã quen biết nhau nhiều năm trước rồi và Vy rất thích những clip do ảnh làm. Đây là lần thứ 2 mình đóng MV cho một ca sĩ.

Vy Võ tình tứ bên ca sĩ Chi Dân trong các cảnh quay MV "Yêu từ phía xa".

Vậy lần đầu đóng MV của bạn là khi nào?



Đó là vào năm 2015. Khoảng thời gian ấy, mình thường đến những quán cafe nhạc mộc và rất thích một nhóm nhạc nữ (Cocktails band) thành viên nhóm nhạc là bạn của anh Long. Mình và anh biết nhau từ lúc đó. Anh Long ngỏ lời mời mình đóng MV "Vợ người ta" bản chính thức, đang lúc mới chia tay người yêu buồn quá, mình gật đầu cái rụp luôn.

Hình ảnh của Vy trong MV "Vợ người ta", đóng cặp cùng ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

So với hình ảnh thời đóng "Vợ người ta", Vy ở hiện tại đã khác nhiều nhỉ?



Chẳng giấu gì bạn, mình đã phẫu thuật thẩm mỹ sau khi tham gia MV "Vợ người ta". Chuyện này, người thân bạn bè mình đều biết. Mình đã nâng mũi, ngoài ra, không làm thêm gì. Sau khi phẫu thuật, mình đã tăng cân từ 42 kg lên 46 kg, nên gương mặt bớt góc cạnh hơn.

Quyết định nâng mũi đến giữa lúc mình gặp nhiều chuyện buồn trong tình cảm, tự dưng muốn thay đổi bản thân, làm mới mình. Được một người chị giới thiệu địa chỉ uy tín, thế là mình hạ quyết tâm luôn. Ngay từ những ngày còn đeo nẹp mũi, mình đã công khai chia sẻ thông tin này trên Facebook nên chẳng có gì phải giấu giếm cả.

Gương mặt của Vy đã có nhiều thay đổi trong 2 năm qua nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Tăng cân cũng giúp gương mặt Vy Võ đầy đặn hơn.

Vy có thể chia sẻ sâu hơn về giai đoạn khủng hoảng trong chuyện tình cảm của mình cách đây 2 năm trước không?

Vy từng có một giai đoạn rất bơ vơ, kiểu không biết mình muốn gì cần gì, đầu óc chỉ thơ thẩn yêu đương thôi. Khi không có người ấy bên cạnh là mình bị ngã ngay. Người đó là mối tình đầu và chuyện đó kéo dài khá nhiều năm.

Thật ra sau này nghĩ lại, mình cũng thấy tình cảm ấy không phải điều gì quá to tát nhưng do mình còn trẻ nên suy nghĩ non nớt thôi. May sao quyết định du học đã giúp mình lấy lại tinh thần và thay đổi tích cực hơn mỗi ngày.

Du học để quên mối tình đầu

Thời gian đầu sống và học tập ở Singapore, có vất vả lắm không Vy?

Một thân một mình nơi xa lạ nên mọi thứ đều rất mới mẻ. Singapore cũng là nơi đầu tiên in dấu trên visa của Vy. Trước giờ chưa từng đi đâu xa nhà hết. Nhưng cũng nhờ đi xa nên mình nhanh chóng bỏ lại hết mọi chuyện cũ. Vừa mới sang Singapore, Vy gặp được một cô bạn thân tuyệt vời.

Bọn mình vô tình gặp nhau trên một chuyến bus lúc Vy đi học về. Bạn ấy bắt chuyện và bọn mình quyết định dọn về sống cùng nhau. Sau này cũng chính bạn ấy là người giới thiệu bạn trai hiện tại cho Vy.

Bạn ấy giúp đỡ mình rất nhiều từ những ngày đầu tiên. Một năm sau mình gặp người hiện tại. Bây giờ mọi thứ đều rất tốt đẹp với Vy.

Vy Võ du lịch đến nhiều nước. Cô bạn đã đặt chân đến Bali, Đài Loan, Maldives, Hàn Quốc, Thái Lan...

Trước khi sang Singapore du học, con đường học tập của Vy ở Việt Nam như thế nào?



Hồi ở Việt Nam, Vy học một năm ở ĐH Troy (ĐH Mỹ ngay tại TP.HCM), ngành Quản trị kinh doanh. Sau đó, mình lại theo bạn trai chuyển sang trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp. Rồi mình lại bỏ giữa chừng đi làm, cứ nhảy hết chỗ này tới chỗ khác tới khi sang đây mới ổn định.

Từng bỏ cả ĐH đắt tiền để theo bạn trai chuyển trường rồi mất một thời gian chông chênh vì người ấy, Vy có phải là người lụy tình?

Công nhận luỵ thật! Mà không chỉ luỵ tình, đối với bạn bè Vy cũng vậy. Mình đã thương và xem ai là gia đình thì rất tin tưởng và dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn dễ dàng bỏ qua được. Vy cũng tự biết nhược điểm của mình nên rất hạn chế kết thân với nhiều người và cũng mất rất nhiều thời gian để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Hình ảnh ngọt ngào của Vy và người yêu trong chuyến du lịch gần đây.

Nếu nhận được nhiều lời mời tham gia các MV hơn nữa, Vy có thử sức không?



Đương nhiên là Vy sẽ đón lấy cơ hội rồi, đó là việc mình yêu thích mà.

Bạn trai có ủng hộ sở thích của Vy? Người đó có bao giờ bắt Vy phải lựa chọn?

Mình tin là người mình yêu sẽ yêu cả những điều mình lựa chọn. Trong quá trình quay "Yêu từ phía xa" của Chi Dân, bạn ấy cũng có mặt nên hoàn toàn ủng hộ và tin tưởng mình!

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Vy!