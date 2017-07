Cô gái thất tình say bí tỉ, mặc áo mưa ướt nằm vật trên sàn, dân mạng tranh cãi dữ dội

Thất tình ấy mà, đó là cảm giác không vui vẻ hạnh phúc gì cho cam. Nhưng mà tùy vào bản thân mỗi người, nhìn nhận cuộc tình ra sao để chọn ngẩng cao đầu sống tiếp, chọn cách quên những gì đã qua, không thiết tha gì với người xưa cảnh cũ hay không đủ mạnh mẽ, mà chọn cách hủy hoại bản thân, đầu óc tinh thần chìm trong những trận say triền miên, khóc than buồn khổ…

Cái tình cảnh hậu chia tay thảm thương đó y hệt như trường hợp của cô gái trẻ dưới đây. Chắc là phải đau lòng lắm khi bị bạn trai "đá" bay sau những tháng ngày hẹn hò lãng mạn, nàng ta đã chìm trong cơn say, bỏ quên chính mình.

Thậm chí khi được ai đó chụp hình mình trong cơn say, mặt mày lem luốc, đang mặc bộ áo mưa hơi "điên khùng" vì mắc mưa giữa đường, chẳng thèm cởi ra, nằm ngủ ngay dưới sàn nhà, cô nàng còn up lên mạng để... khoe.

Bức ảnh và vài dòng nỉ non được cô gái đăng tải trong một hội nhóm trên mạng xã hội thu hút rất nhiều người quan tâm.

Cô nàng chia sẻ hình ảnh đó trên một trang mạng xã hội với rất đông thành viên, kèm theo vài dòng nỉ non như sau:

"Không nghĩ thất tình nó khổ thế này đâu. Là con gái mạnh mẽ đến đâu thì lúc chia tay đều yếu đuối như nhau hết. Cứ mỗi lần say xong là lại tự hứa sẽ không có lần sau nữa nhưng đâu lại đóng đấy".

"Là con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì khi chia tay cũng đều yếu đuối như nhau hết", câu nói làm nhói tim biết bao nhiêu người.

Nhưng thiết nghĩ, đúng là con gái, là chị em phụ nữ bản tính yếu đuối mỏng mềm như cánh hoa, nhưng mà yếu đuối thì sao? Thì tự cho phép bản thân mình có cái quyền để hủy hoại bản thân, cho phép bia rượu nhấn chìm đầu óc trong men say chỉ vì chữ "tình" thôi ư?

Thôi nào, suy nghĩ một chút đi, cha mẹ sinh ta ra hy vọng bản thân mỗi chúng ta sống phải thật tốt, thật hạnh phúc. Thì hà cớ gì phải vì một người đàn ông mà buồn khổ, đúng không nào? Có buồn có khóc, có xấu xí bê tha thì có quay lại được không?

Thay vì như vậy sao không nghĩ về tương lai, về một chàng trai nào đó tốt hơn đang đợi mình, như hàng vạn cuộc tình của thiên hạ, chia ta rồi lại yêu, yêu rồi lại chia tay. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy, cuộc tình cuối cùng sẽ là cuộc tình làm nên gia đình mà ta là vợ, đối phương là chồng.

Bức ảnh vừa buồn cười, vừa đau khổ này đang làm cộng đồng mạng tranh cãi mấy ngày hôm nay.

Mà nghĩ đi qua nhiều cuộc tình cũng hay, ít ra sau chia tay nó cũng để lại cho chúng ta một chút kinh nghiệm, một chút bài học cỏn con, có thể là "ờ lần này chia tay vì không tôn trọng thói quen của nhau, lần sau cố gắng tốt trọng, chấp nhận hoặc tìm hiểu thói quen sở thích của đối phương trước khi quyết định yêu hay không yêu" hay "tự nhiên giận nhau quá, ai cũng bảo vệ cái tôi riêng không nói xin lỗi, cuối cùng đường ai nấy đi, thôi thì lần sau người kế, phải tiết chế bản thân, biết xin lỗi khi cần, thì có phải tốt hơn không"...

Mà nói thì nói vậy, chứ không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua, để suy nghĩ sâu xa mà không chút khổ đau lúc chia tay. Tình yêu là thứ duy nhất làm người ta, nhất là chị em phụ nữ có thể mù quáng yếu nhược, vượt qua mỗi nguyên tắc tự tôn cá nhân cơ mà.

Thôi thì ra rả giáo điều không bằng nhiều người từng trải cho ý kiến, để xem trong bài viết và tấm ảnh hậu chia tay vừa buồn vừa cười của cô gái trên, dân mạng nói gì.

Cô gái có tên Hồng Nhưng chia sẻ: "Mấy hôm nọ tớ cũng thất tình, nhưng thay vì lựa chọn đau khổ khóc lóc thì tớ make up thật xinh rủ bạn bè đi chơi, đi cà phê, đi mua sắm, đi ăn uống,… Rồi tớ nhận ra cuộc đời vẫn tươi đẹp, vẫn y như chưa hề có cuộc chia ly. Vậy là tớ cứ sống thôi, tháng sau thử hẹn hò ai đó nữa".

Một trong những khoảnh khác đáng nhớ nhất khi thất tình trong cuộc đời cô bạn trên nói riêng, và nhiều cô gái chọn men cay giải sầu khác nói chung.

Bạn gái khác có tên An An thì chia sẻ: "Tớ cũng từng như bạn, khi chia tay là lại uống, uống tí mà say bí tỉ, đến nỗi đập đầu vào tủ kính, không thấy đau mà cứ khóc, cứ buồn.

Cứ uống vô là buồn nên sau này rút kinh nghiệm, không chơi ngu nữa, thất tình thì đi nấu ăn, coi một bộ phim thật hay thật hài, sau đó ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy thấy cuộc đời vẫn trôi, thiếu trai mình vẫn sống bình thường bạn ạ. Đừng dại".

Chị gái Đặng Thu Hà thì hài hước chia sẻ một quan điểm cũng khá hay ho: "4 năm trước chị cũng như này thôi, giờ có người yêu mới rồi mới nhìn lại thấy lúc đó sao mình ngu, không chia tay thằng đó thì sao hôm nay chị gặp được anh người yêu, yêu chị thương chị như thế này được.

Đấy chị thấy nhé, sao chia tay xong không làm bản thân mình đẹp hơn đi, xinh hơn đi để người khác tốt hơn bước tới chở che cho mình. Khóc buồn hoài xấu, rượu bia lại hại gan, chả hay ho gì".

Đàm Thị Thủy - nhân vật chính trong cái màn thất tình uống say xong mặc áo mưa ngủ dưới sàn.

Liên hệ trực tiếp với cô gái nằm say vất vưởng, mặc áo mưa ngủ dưới sàn trên, thì được biết cô nàng tên Đàm Thị Thủy và tình trường cũng vào hàng tầm trung khi có ba lần chia tay rồi. Nhưng Thủy nói những lần trước chỉ buồn còn lần này hơi "cay" nên uống quá đà thành ra say luôn.

"Mình thất tình cũng kha khá rồi, trên 3 lần mà chỉ có lần này là uống thôi. Thật ra mình cũng nghĩ phụ nữ không nên hủy hoại bản thân khi thất tình, nhưng nói thì dễ làm mới khó. Thất tình đau lắm, và cũng không thể tập trung làm việc gì được nên thôi cứ say rồi ngủ cho lành".

Khi buồn khổ, người ta cũng dễ mù quáng.

Sau khi tỉnh táo, cô gái cũng thừa nhận là phụ nữ không nên vì lý do gì mà hủy hoại mình như thế, và ngoài nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho bố mẹ một chút.

(Ảnh: Facebook)