Cô gái bị đánh đến sẩy thai ở TP.HCM: Cô ve chai kể phút thấy bé sơ sinh trong túi rác

Liên quan đến vụ việc cô gái bị tra tấn đến sẩy thai ở TP.HCM, trưa 16/4, PV VTC News có mặt tại hiện trường, nơi đứa trẻ sơ sinh bị vứt tại một con hẻm phía sau chùa Long Thạnh.

Nhiều cuống nhang còn sót lại, những vệt sữa vương vãi nằm ngổn ngang giữa đường, cạnh hàng rào B40.

Nhiều người dân sống xung quanh khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc.

Con hẻm nơi thi thể bé sơ sinh được phát hiện. (Ảnh: Ý Nhung)

Chú Phúc, người dân sống gần chùa cho hay: “Người phụ nữ nhặt ve chai thấy bao ni lông màu đen cột chặt nên mở ra xem thì phát hiện bên trong có 2 hộp sữa và thi thể một bé sơ sinh nên tá hỏa vừa bỏ chạy vừa tri hô.



Sau đó, công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua báo chí, tôi mới biết đó con của một cô gái bị tra tấn, đánh đập đến sẩy thai”, chú Phúc nói.

“Lúc phát hiện đứa trẻ, tôi hoảng hồn, chỉ biết bỏ chạy, kêu cứu”, cô H., người phụ nữ nhặt ve chai nói.

Báo cáo từ Công an cho hay, lúc 9h ngày 11/4, ông Hồ Văn Hà (SN 1972, ngụ Long An) đến Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) trình báo việc con gái mình là Ý (SN 2001) bị đánh gây thương tích toàn thân và sinh non (đứa bé được khoảng 6 tháng tuổi đã chết sau khi sinh). Hiện Ý đang được điều trị tại BV Nguyễn Tri Phương.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, người thân của Ý mượn tiền của Dũng và chưa đủ khả năng chi trả nên Dũng đã chỉ đạo Khánh và Sương bắt Ý về đánh đập.

Ngày 16/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang phối hợp với Công an TP.HCM truy bắt Nguyễn Minh Dũng (SN 1982, ngụ quận 6) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991, là em gái ruột Dũng) điều tra, làm rõ hành vi chỉ đạo người đánh đập cô gái 18 tuổi đến sẩy thai.

Liên quan đến vụ việc trên, công an đang tạm giữ Trần Nhật Khang (tên thường gọi Gấu, SN 2000, ngụ Bình Chánh) và Trần Thị Sương (SN 1963, là mẹ ruột của Dũng) cùng vì hành vi trên.

Tại cơ quan công an, Khang khai nhận sử dụng ma túy trước khi đánh đập Ý đến sẩy thai theo chỉ đạo từ Dũng và Huyền.

Tại trụ sở công an, Khang thừa nhận cùng Dũng và Huyền thực hiện hành vi phạm tội trên rồi cùng Sương mang xác thai nhi bỏ tại một con hẻm ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Khám nghiệm hiện trường tại nhà Dũng, công an thu giữ 16 gói ni lông chứa tinh thể rắn (nghi vấn là ma túy đá), một gói ni lông chứa lá cây khô (nghi vấn là cỏ Mỹ), 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 45 viên pháo dạng tròn, 10 xe gắn máy các loại, 2 cân tiểu li.



Công an còn thu giữ 2 viên đạn chì, một bình gas mini có gắn đầu khò, 3 dao tự chế, 2 súng tự chế, một khúc gỗ dài 60cm, một lưỡi dao rọc giấy dài 8cm, một đoạn dây xích có gắn ổ khóa, một đoạn cây tầm vông đầu gắn bàn chải dài 100cm, một cuộn băng keo, một dây nịt, một dây dù dài 173cm, một đoạn kim loại màu đen dài 45cm, một còng số tám, một miếng vải thun đen.